PiS zmieniło treść pytań do referendum! Jak teraz brzmią?

Tak PiS szykuje się do kampanii wyborczej. Opozycja bez szans?

Pytania do referendum okazały się sporym zaskoczeniem, głównie dlatego, ze początkowo mówiło się o jednym pytaniu, które miałoby dotyczyć polityki migracyjnej. Finalnie zaś opracowano cztery pytania, dotyczące także innych kwestii.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu na 16 i 17 sierpnia wynika, że podczas drugiego dnia posiedzeń Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie referendum. We wniosku złożonym przez rząd widać, że treść dwóch pytań referendalnych różni się od tych zaprezentowanych w spotach.

Chodzi o pierwsze z ujawnionych pytań, brzmiące „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. We wniosku to pytanie brzmi „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Zmianie uległo także drugie pytanie: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?” – pytała była premier Beata Szydło w spocie. Teraz ma brzmieć „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

Bez zmian pozostała natomiast treść dwóch kolejnych pytań, zamieniono jednak ich kolejność. Ujawnione jako trzecie „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” jest we wniosku pytaniem numer 4, a „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" wskoczyło na trzecie miejsce.

Sejm ma się zająć sprawą referendum 17 sierpnia, podczas którego odbędzie się głosowanie nad wnioskiem. Uchwała zostanie przyjęta, jeśli uzyska bezwzględną większość głosów w obecności przynajmniej połowy liczby posłów.

