Polacy chcą wziąć udział w referendum dotyczącym relokacji migrantów. Wiemy, jaki będzie jego wynik

Polski generał nie ma wątpliwości: Putin to cwaniak i chytry lis, może wykorzystać tę sytuację

Politolożka wprost: Hołownia to wydmuszka

Referendum dotyczące relokacji

Plebiscyt na temat relokacji imigrantów nie będzie raczej potrzebny, ponieważ Polska nie zostanie do tego zmuszona – przyjęliśmy przecież wielu uchodźców z Ukrainy. Wicepremier Jarosław Kaczyński (74 l.) zapowiedział jednak zorganizowanie referendum w tej sprawie. Okazuje się, że gdyby doszło do takiego referendum, aż 62 proc. Polaków wzięłoby w nim udział – wskazują wyniku sondażu Instytutu Badań Pollster. Kiedy ankietowani zostali zaś zapytani, czy powinniśmy przyjąć migrantów, to 74 proc. odpowiedziało przecząco.

Kaczyński o referendum ws. uchodźców. Co ujawnił?

i Autor: SE Gdyby referendum ws. relokacji migrantów odbywało się w najbliższą niedzielę, to czy (wzięłabyś/wziąłbyś) w nim udział?

i Autor: SE Czy rząd powinien się zgodzić na mechanizm relokacji imigrantów z Europy Zachodniej?

Instynkt samozachowawczy zadziałał

- Polacy odpowiedzieli tak, jak powinni odpowiedzieć odpowiedzialni obywatele – ich instynkt samozachowawczy zadziałał, dlatego sprzeciwiają się relokacji imigrantów – uważa politolog Kazimierz Kik (76 l.). - Jeśli chodzi o referendum, to w temacie relokacji my Polacy nie mamy za wiele do gadania, referenda nie są przewidziane. Te kwestie powinna ustalać Bruksela z naszym rządem – dodaje ekspert.

Wiec Tuska we Wrocławiu. Lider PO wyśmiał Kaczyńskiego

Badanie wykonano w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.