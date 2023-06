Wiec Tuska we Wrocławiu, 24 czerwca. Wkrótce start

Wiec Donalda Tuska we Wrocławiu 24 czerwca to kolejna okazja, by zamanifestować swoją niechęć do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy rządzącego ugrupowania spotkają się na wiecu we Wrocławiu, manifestacja ma się rozpocząć o godzinie 13. Lider PO zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w marszu i jednocześnie podkreślił, że PiS przestraszyło się Łodzi i uciekło na Dolny Śląsk. - Rzucili wam wyzwanie pisowcy, przestraszyli się Łodzi i postanowili najechać Dolny Śląsk. Tak, to jest wyzwanie dla was wszystkich, którzy macie Polskę w sercu, którzy wierzycie w dumny Dolny Śląsk i w dumny Wrocław. Bądźmy tam razem, bardzo mi na tym zależy - mówił na niedawnym nagraniu. Warto pamiętać, że partia Donalda Tuska zaczęła piąć się w sondażach i traci do Prawa i Sprawiedliwości około czterech procent poparcia. Jednocześnie spadły notowania Lewicy i Trzeciej Drogi, koalicji PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Zyskuje za to Konfederacja. Więcej w naszym sondażu: Dramat Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Gigantyczny spadek

12:50 Wkrótce rozpocznie się marsz Donalda Tuska we Wrocławiu.

