Kaczyński o referendum ws. uchodźców. Co ujawnił?

Prawo i Sprawiedliwość najpierw planowało wiec wyborczy w Łodzi, ale potem zdecydowało się zorganizować spotkanie z wyborcami w Bogatyni. Na Dolnym Śląsku zjawił się Jarosław Kaczyński, który zdradził trochę szczegółów na temat referendum ws. uchodźców. Prezes rządzącego ugrupowania wyjaśnił, dlaczego głosowanie w tej sprawie musi zostać zorganizowane. - Chcemy mieć poparcie narodu. To będzie bardzo ważne w skali europejskiej, bardzo ważna decyzja. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia: nie zgadzamy się - wezwał. Wicepremier przestrzegł również przed kolejnymi szturmami na polską granicę. - Być może będą uruchomione wielkie ataki - bo już się zaczynają - na naszą granicę, w szczególności granicę z Białorusią. My się obronimy, ale my też nie pozwolimy, by inni decydowali za nas, dlatego w tej sprawie będzie rozpisane referendum - wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

