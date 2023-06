Konwencja programowa PiS zaplanowana została na sobotę 24 czerwca i rozpocznie się punktualnie o 13:00. Wiadomo, że będzie to wiec Zjednoczonej Prawicy z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz liderów ugrupowań koalicyjnych. Na miejsce wiecu Prawa i Sprawiedliwości wybrano ul ul. Okólną w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Jeszcze do piątku mówiło się o konwencji PiS, ale nagle okazało się, że formuła wydarzenia, czyli konwencji została zmieniona na formułę wiecu. Co wydarzy się w czasie wiecu Kaczyńskiego? Przypomnijmy, że konwencja PiS to nie jest jedyne polityczne wydarzenie soboty. Swój wiec ma też Donald Tusk, który spotyka się z sympatykami PO we Wrocławiu. W Warszawie zaś odbywa się konwencja Konfederacji, a w Grodzisku Mazowieckim swoją pierwszą konwencję ma Trzecia Droga. Zapraszamy do relacji na żywo z konwencji, czyli wiecu PiS.

