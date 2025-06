Rafał Trzaskowski przerywa milczenie! Przeprasza Polaków i zwraca się do Nawrockiego. Ludzie w szoku

Karol Nawrocki wygrał wybory i już szykuje pozwy sądowe. "Nazywali go sutenerem i gangusem"

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski. Kandydat popierany przez PiS ostatecznie wygrał wybory prezydenckie 2025, mimo że początkowy exit poll pokazywał zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodach wyborczych, okazało się, że wyścig o prezydencki fotel wygrał ostatecznie Nawrocki. Teraz jego konkurent przerwał milczenie. Chwilę po godzinie 11:00 zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Rafał Trzaskowski podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos, oraz tym, którzy wspierali go podczas kampanii wyborczej. Wyraził wdzięczność za obecność na wiecach, życzliwe słowa, wspólne zdjęcia, uściśnięte dłonie, okrzyki wsparcia, wywieszone banery i transparenty. Przeprosił również, że nie udało mu się przekonać większości obywateli do swojej wizji Polski.

- Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie - napisał Rafał Trzaskowski w serwisie X (dawniej Twitter).

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na koniec zwrócił się w stronę Karola Nawrockiego. Te słowa mogły wywołać w niektórych szok. Ale trzeba przyznać, że Trzaskowski zachował się z klasą.

Rafał Trzaskowski pogratulował Karolowi Nawrockiemu. Zwrócił mu uwagę na jedną ważną rzecz

Rafał Trzaskowski pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich, podkreślając, że wygrana w tak wyrównanym wyniku zobowiązuje, szczególnie w trudnych czasach.

- Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia - podsumował Rafał Trzaskowski.

Wpis prezydenta Warszawy i polityka KO spotkał się z licznymi reakcjami w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników wyrażało wsparcie dla Trzaskowskiego, doceniając jego postawę i zaangażowanie w kampanię. Niektórzy komentatorzy zwracali uwagę na potrzebę refleksji i analizy przyczyn porażki, aby lepiej przygotować się do przyszłych wyborów.

Przypomnijmy, że kampania prezydencka 2025 była wyjątkowo zacięta. Choć Trzaskowski uzyskał przewagę w większości województw i miast wojewódzkich, a także za granicą, to ostatecznie Nawrocki zdobył więcej głosów w skali kraju. Frekwencja wyniosła 71,63%, co świadczy o dużym zaangażowaniu obywateli w proces wyborczy.

DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali. Dziękuję za Waszą obecność na…— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 2, 2025

