Pilne spotkanie liderów koalicji rządzącej! Szymon Hołownia chce jednego! Będzie się działo!

Będzie spotkanie liderów koalicji rządzącej! To już dziś

Szymon Hołownia zabrał głos po wyborach prezydenckich i wygranej Karola Nawrockiego. Szef Polski 2050 zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek (2 czerwca) ma się odbyć spotkanie z liderami koalicji rządzącej:

- Dzisiaj czeka nas spotkanie liderów koalicji, które, mam nadzieję, będzie produktywne. Musimy omówić sytuację związaną z tym, co wydarzyło się wczoraj. Słyszę różne głosy, różne propozycje. Ja na to spotkanie jadę z jasną agendą: uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej wyciągnąć z niej wnioski. Nie mówię o stołkach czy stanowiskach. Mówię, żeby na nowo w jasny zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te dwa lata - podkreślił Szymon Hołownia.

Zdaniem marszałka Sejmu wynik wyborczy jest żółtą albo czerwoną kartką dla rządu Donalda Tuska, ale też dla całej koalicji. - Mówiłem, jak pół roku jeździłem po Polsce i słuchałem, i zbierałem baty za resort po resorcie, zaczynając od premiera - wyznał Hołownia.

Mocne słowa Hołowni: Koalicja nie może być zakładnikiem Twittera naszego szefa rządu

Szymon Hołownia odniósł się też do doniesień wieczornego wystąpienia premiera Donalda Tuska. Ostro odniósł się do sposobu komunikacji w koalicji:

- Myślę, że zmiana która czeka naszą koalicję, to również zmiana w komunikacji tego, co robimy. I nie można ukrywać dłużej, że koalicja nie może być zakładnikiem Twittera naszego szefa rządu. Dzisiaj musimy mieć w bardzo jasny sposób postawioną politykę komunikacyjną, która pozwoli nam opowiadać o tym, co zostało zrobione. Bo nie może być tak, że jedziemy w teren i ludzie się od nas dowiadują, że projekt CPK będzie kontynuowany, a nie zamknięty, jak twierdzą nasi przeciwnicy - mówił.

Polityk odniósł się też do pomysłu, by teraz rząd wystąpił o wotum zaufania. Jego zdaniem to zły pomysł: - W mojej ocenie to teatralny gest. Zwierajmy szeregi, ale zwierajmy po coś. Dziś ten rząd ma większość w izbie - nie gryzł się w język Hołownia.

Do spotkania liderów koalicji ma dojść o godzinie 18:00.

