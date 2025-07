Tajne spotkanie polityków PiS z Karolem Nawrockim! Zdjęcia nie kłamią! [FOTO]

We wtorek wieczorem doszło do spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Do rozmów doszło w Sękocinie na Mazowszu, a spotkanie było wyjazdowym posiedzeniem klubu PiS. Chociaż wydarzenie było owiane tajemnicą, to do sieci trafiło kilka zdjęć. Pokazują one jasno, że posiedzenie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze.