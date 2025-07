Tak będzie wyglądał nowy rząd Tuska po rekonstrukcji? Mamy listę nazwisk. Kilka zaskoczeń [NASZ NEWS]

W środę, 23 lipca, premier Donald Tusk ogłosi, jakich zmian dokonał w ramach rekonstrukcji rządu. „Super Express” dotarł do listy osób, które mogą trafić do gabinetu po przeprowadzeniu zmian. Jak ustaliliśmy, tak najpewniej będzie wyglądał skład rządu. Oto on!

i Autor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/ Creative Commons Premier Donald Tusk