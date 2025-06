Rekonstrukcja rządu w lipcu? Tusk zapowiada zmiany!

Podczas swojego wystąpienia w Sejmie, Donald Tusk nie owijał w bawełnę. Premier zapowiedział, że już w lipcu dojdzie do rekonstrukcji rządu. Co to oznacza? Zmiany kadrowe! Tusk nie zdradził jednak, kogo konkretnie dotyczą te roszady. Wiadomo jedynie, że "pojawią się nowe twarze". Którzy ministrowie pożegnają się ze swoimi stanowiskami? Jedno jest pewne – szykuje się prawdziwa rewolucja w rządzie! - Jeszcze w lipcu ogłosimy to nowe otwarcie po rekonstrukcji rządu. Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktur rządu. Wtedy w grudniu, kiedy otrzymaliśmy wreszcie od prezydenta możliwość organizacji państwa, nie chciałem marnować ani dnia, ani godziny - tłumaczył Tusk.

- Ludzie, którzy zdecydowali się na wzięcie odpowiedzialności za Polskę, pracowali w tych strukturach bardzo niefunkcjonalnych, jakie odziedziczyliśmy po PiS - dodał. Premier stwierdził przy tym, że po półtora roku rządów widać, że struktura rządu musi ulec zmianie. - Na pewno pojawią się nowe twarze - zapewnił.

Rzecznik rządu jeszcze w czerwcu! Kto zajmie to stanowisko?

To nie koniec niespodzianek! Donald Tusk zapowiedział również, że jeszcze w czerwcu powołany zostanie rzecznik rządu. Rzecznik będzie odpowiedzialny za komunikację rządu z mediami i społeczeństwem. To on będzie przekazywał najważniejsze informacje i tłumaczył decyzje podejmowane przez rząd. - Będzie również reorganizował sposób komunikowania na temat tego, co robimy w Polsce - przekonywał premier.

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Donald Tusk nie zapomniał również o wymiarze sprawiedliwości. Premier zapowiedział prace nad rozdzieleniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To projekt, który ma na celu odbudowę prawdziwego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Tusk podkreślił, że projekt jest gotowy i powinien być w interesie wszystkich. Premier zwrócił się również do posłów PiS, którzy – jak stwierdził – powinni być najbardziej zainteresowani tym projektem, ponieważ mają najwięcej obaw związanych z działalnością prokuratury.

