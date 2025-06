Ważny dzień dla koalicji! Rozdzielą stanowiska ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To nie koniec zmian

Sejm wznowił posiedzenie, a pierwszym punktem obrad jest rozpatrzenie wniosku premiera o wyrażenie wotum zaufania. Po debacie, o godzinie 14:00 zaplanowano głosowanie.

Zgodnie z przepisami, premier ma prawo zwrócić się do Sejmu o wyrażenie wotum zaufania w dowolnym momencie trwania kadencji rządu. Do udzielenia wotum zaufania wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku braku poparcia Sejmu dla wniosku, premier jest zobowiązany do złożenia dymisji na ręce prezydenta. Wiele jednak wskazuje na to, że rząd przegłosuje wotum zaufania, bowiem w Sejmie zasiada 460 posłów, co oznacza, że w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 230 posłów. Koalicja rządowa dysponuje łącznie 242 mandatami, a więc jeśli wszyscy politycy koalicji zagłosują "za", wotum zostanie przyjęte.

Premier Donald Tusk w przeszłości dwukrotnie wnioskował o wotum zaufania dla swojego rządu. Po raz pierwszy miało to miejsce w październiku 2012 roku, a następnie w czerwcu 2014 roku po ujawnieniu tzw. afery podsłuchowej. Obecny wniosek został zapowiedziany dzień po II turze wyborów prezydenckich.

Wotum zaufania dla rządu 11.06 10:21 Zbigniew Kuźmiuk z PiS zwrócił uwagę, Polska zadłuża się w rekordowym tempie. Z kolei Paweł Hreniak z PiS stwierdził: - Jesteście hipokrytami jeśli chodzi o ochronę granic - ocenił. 10:17 Do zadania pytania premierowi zgłosiło 267 posłów. 10:16 Zakończyła się przerwa. 10:09 Zarządzono przerwę do 10:15. 10:09 Donald Tusk został nagrodzony owacjami na stojąco po swoim przemówieniu. 10:08 Tusk: - Zwracam się do całego Sejmu o udzielnie wotum zaufania dla naszego rządu - zakończył. 10:06 Tusk: - Mam nadzieję, że nie zgubimy tego, co najważniejsze spierając się o detale - dodał. 10:05 Tusk: - Dziękuję wszystkim partnerom w tej koalicji. To jest trudne zadanie. Wiem, że pochodzimy z różnych nurtów. Moim zadaniem między innymi jest szukanie ciągle wspólnych ustaleń. Dziękuję za wyrozumiałość w tej kwestii - mówił. 10:03 Tusk: - Będziemy pracowali nad projektami Lewicy dotyczącymi mieszkań. Dziękuję za projekt ustawy wliczającej do stażu tych, którzy mieli własną działalność gospodarczą - powiedział. 10:01 Tusk: - 2,5 roku bez wyborów to jest unikatowa chwila. 2,5 roku bez tej łomotaniny. 2,5 roku bez walenia się po głowach - stwierdził. 9:59 Donald Tusk oznajmił, że w czerwcu zostanie powołany rzecznik rządu. 9:58 Donald Tusk oznajmił, że trwają prace dążące do rozdzielenia stanowiska ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. 9:53 Tusk: - Nie dam się namówić na polowanie na czarownice. Nikt mnie nie przekona, że ze względu na przykład na wynik wyborów prezydenckich będziemy musieli zrezygnować z dalszych rozliczeń. Nie ma mowy - powiedział. 9:48 Tusk: - Nie będzie żadnej wyrozumiałości dla tych, którzy zasługują na karę - zaznaczył. 9:47 Tusk: - Chcę z całą mocą podkreślić, że rozliczenia, które nigdy nie były przeze mnie traktowane jako rewanż, zemsta, ale bardzo poważne podejście do traktowania państwa polskiego do rozliczenia wszelkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan - mówił. 9:45 Tusk: - Muzeum Bitwy Warszawskiej zostanie otwarte 15 sierpnia - oznajmił. 9:43 Tusk: - Wiem, że tu jest trochę zdecydowanie antyukraińskich polityków, a nawet prorosyjskich. Nigdy nie dam się namówić na narrację antyukraińską. Dobrze wiem, gdzie są źródła polskiego bezpieczeństwa. Wiem, ze Rosja jest naszym wrogiem i wrogiem Europy. Wiem, ze Ukraina dzisiaj walczy także w interesie naszego bezpieczeństwa - powiedział. 9:38 Tusk: - Za chwilę CPK będzie budowane przez polskie firmy - mówił. 9:37 Tusk: - To że po roku mamy poczucie, że Polska trafiła do ekstraklasy, to nie trzeba mówił. Wszędzie gdzie jesteśmy na świecie ludzie mówią, że Polska wróciła na szczyt - powiedział. 9:36 Zobacz galerię 6 zdjęć W naszej galerii zobaczysz wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie: 9:34 Premier przekazał, ze do renty wdowiej zapisało się ponad milion osób, przypomniał także wprowadzenie tzw. babciowego. 9:33 Tusk: - 62 miliardy złotych z tytułu 800 plus trafiło do polskich rodzin - poinformował. 9:29 Tusk: - Gdyby w PiS choćby w 1/3 robił tyle, ile opowiadał, Polska byłaby krajem mlekiem i miodem płynącym - stwierdził. 9:27 Tusk: - My w 2025 roku wydamy o 50 proc. mniej wiz dla tych, którzy szukają miejsca w Polsce czy w Europie dla mieszkańców Azji i Afryki - powiedział. 9:25 Tusk: - Wydaliśmy w ciągu jednego roku na polską armię więcej o 67 proc. - oznajmił. 9:24 Tusk: - Mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo zamieniliśmy hasła na czyny - stwierdził premier mówiąc o bezpieczeństwie Polski. 9:22 Tusk: - W naszym myśleniu o polityce propaganda nie może być ważniejsza od prawdy - stwierdził. - Może przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni - dodał. 9:22 Tusk: - Prezydenta niechętnego do współpracy zastąpi prezydent co najmniej równie niechętny zmianom - ocenił. 9:19 Tusk: - Czeka nas dwa i pół roku ciężkiej pracy - mówił. 9:19 Tusk: - Respektując wynik wyborów, choć cały czas będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie w związku z tym, ze 10 milionów ludzi tego oczekuje, aby bardzo rzetelnie ocenić wszystkie sygnały o nieprawidłowościach czy sygnałach fałszu - oznajmił. 9:15 Tusk: - Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja - powiedział. 9:14 Donald Tusk zaczął przemówienie. - Pozwólcie, że nie marnując waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna. To nie jest dzień, gdzie ktokolwiek czekałby na długie, kwieciste przemówienia. To jest dzień, gdzie w związku z sytuacją polityczną po wyborach prezydenckich potrzebna jest klarowna informacja, na czym stoimy - zaczął premier. 9:13 Witamy w naszej relacji na żywo!

