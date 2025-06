Expose Tuska po wyborach. Puste ławy PiS, premier sam na mównicy

– W ciągu jednego roku wydaliśmy o 67 proc. więcej na obronność – mówił, podkreślając, że jego rząd nie rzuca pustych haseł.

– Mówimy o setkach tysięcy wydanych wiz w mechanizmie korupcyjnym, kompletnego braku wyobraźni – to co działo się przez ostatnie lata rządu PiS-u. Setki tysięcy wydanych wiz. I to był najprostszy sposób w całej Europie, w jaki migranci mogli się dostać do Europy. To były cyrki – ocenił Tusk.