Jak czytamy na TVN24: - Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar odejdzie z rządu. To ustalenia reporterki stacji, Agaty Adamek. Co więcej, z doniesień Gazety Wyborczej" i Money.pl wynika, że Adama Bodnara ma zastąpi w roli ministra sędzia Waldemar Żurek. Co o nim wiemy?

Kim jest Waldemar Żurek?

Waldemar Żurek w latach 2010-2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (dwóch kadencji), sprawując równocześnie funkcję Rzecznika prasowego tego organu. Sędzia Waldemar Żurek jest również współautorem książki „Prawo spadkowe w zarysie” oraz poradnika dla dziennikarzy i rzeczników prasowych, a także autorem licznych artykułów prasowych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości i członkiem Rady Naukowej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Zaangażowany był m.in. w takie projekty jak Tour de Konstytucja oraz Rządy Prawa Wspólna Sprawa, uczestniczył w szeregu spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz brał aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany w rządzie. Minister Nitras ogłosił swoje odejście

We wtorek, czyli tuż przed planowaną rekonstrukcją rządu, o swoim odejściu z gabinetu Donalda Tuska powiadomił minister Sławomir Nitras, który do tej pory pełni funkcję szefa ministerstwa sportu i turystki. Wiadomo, że w środę 23 lipca premier ma dokonać zmian w rządzie.

Bodnar został ministrem w 2023 roku, to polski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk. Doktor habilitowany nauk prawnych, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów LLM na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację.

W latach 2006-2020 był zatrudniony i wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 do 2021 roku – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prowadził także wykłady w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od 2020 r. jest profesorem Uniwersytetu SWPS, gdzie w latach 2021 – 2023 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. W 2023 r. uzyskał mandat senatora. 13 grudnia 2023 r. powołany na urząd Ministra Sprawiedliwości.