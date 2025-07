- Mimo całego zgiełku politycznego nie możemy zapominać o tym, co najważniejsze, czyli o rodzinie. To nasza tradycja, by niedzielne popołudnie spędzać razem, a najczęściej to ja planuję co wtedy robimy i jak spędzamy czas – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” Miłosz Motyka. Polityk PSL spędził miłe chwile w towarzystwie ukochanej żony i półrocznego synka Filipa. Na placu zabaw wszyscy doskonale się bawili.

Nowe zadanie Miłosza Motyki

Tymczasem już w środę przed Miłoszem Motyką najpewniej nowe wyzwania i zadania. Polityk ludowców ma pokierować superresortem energetycznym, który wchłonie kompetencje kilku ministerstw, w tym m.in. resortu przemysłu, który najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany.

- Znam Miłosza na co dzień i to świetny polityk, ciężko pracujący minister. Bardzo dobrze sprawdza się w resorcie klimatu, gdzie zajmuje się energetyką i sądzę, że świetnie poradzi sobie też w roli ministra w tej dziedzinie. Wyzwań jest wiele, jak np. energetyka jądrowa, odnawialna, czy tańszy prąd – komentuje dla "Super Expressu" poseł Jarosław Rzepa, partyjny kolega Miłosza Motyki.

Miłosz Motyka komentuje superresort

Motyka pytany przez radio Eska o to, czy superministerstwo przypadnie PSL-owi odpowiada: - To jest decyzja pana premiera. Natomiast na pewno jest to resort, który dzisiaj wymaga konsolidacji, który wymaga sprawnego działania pod kątem współpracy koalicyjnej. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od zawsze mówiliśmy, że jesteśmy do tego gotowi. Myślę, że dzisiaj resort obrony, resort infrastruktury i resort rolnictwa są to te resorty, gdzie mamy przykład dobrej współpracy, także takiej międzyresortowej, a ona w zakresie energii jest absolutnie kluczowa. Jesteśmy gotowi do tego, żeby tutaj wziąć odpowiedzialność, ale na końcu jest to zawsze decyzja pana premiera i współkoalicjantów.

Zdaniem polityka najważniejsze sprawy związane z pracą w takim resorcie to stabilizowanie ceny energii i doprowadzenie do tego, by były one jak najniższe, także dla przemysłu energochłonnego: - Dzisiaj nie możemy zapominać, że poza odbiorcami indywidualnymi mamy przemysł, mamy sektor, który tej energii potrzebuje. To są konkretne decyzje w sprawie projektów strategicznych, małego i dużego atomu. I to są wielkie inwestycje w sieci elektroenergetyczne. To wymaga sprawnej koordynacji pomiędzy różnymi resortami.

Kim jest Miłosz Motyka?

To podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za sektor odnawialnych źródeł energii oraz elektroenergetyki. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem środowiska, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaangażowany w działalność społeczną, w latach 2017-2023 pełnił funkcję prezesa Forum Młodych Ludowców. Absolwent Szkoły Liderów Politycznych.

Od 2019 roku rzecznik prasowy oraz sekretarz Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2024 radny sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.