PILNE! Małgorzata Manowska trafi przed Trybunał Stanu?! Jest wniosek ws. prezes Sądu Najwyższego

Wniosek sędziów TS (są to: Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marcin Radwan-Röhrenschef i Przemysław Rosati) to reakcja na wcześniejszy wniosek prokuratury, która zamierza postawić Małgorzacie Manowskiej zarzuty karne. Złożenie wniosku o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu ma na celu zapewnienie, że sprawa zostanie rozpatrzona w sposób transparentny i zgodny z prawem. Jak podkreślają wnioskodawcy, dotychczasowe działania Manowskiej jako przewodniczącej TS budzą poważne wątpliwości co do jej bezstronności w tej sprawie.

- Wniosek, który został dzisiaj złożony, zmierza do tego, aby doszło do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu po to, żeby Trybunał Stanu mógł rozpoznać wnioski prokuratury w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pani Manowskiej – tłumaczył Przemysław Rosati na antenie TVN24. Dodał przy tym, że jego zdaniem nie można liczyć na to, że Małgorzata Manowska jako przewodnicząca Trybunału Stanu podejmie działania oczekiwane przez prawo. - Niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, w której nie możemy liczyć na to, biorąc pod uwagę dotychczasowe działanie pani Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu, że zostaną podjęte czynności oczekiwane przez prawo – podkreślił.

Prezes NRA przypomniał, że w przeszłości składano już wnioski o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu w celu zmiany regulaminu TS, jednak Małgorzata Manowska nie zwoływała posiedzeń w tej sprawie. Zdaniem Rosatiego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Manowskiej powinny być podejmowane przez jednego z zastępców przewodniczącej TS, aby uniknąć konfliktu interesów.

Rosati wyraził nadzieję, że posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, osoba, której dotyczy wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, ma prawo ustosunkować się do tego wniosku. Posiedzeniu w tej sprawie powinien przewodniczyć jeden z zastępców przewodniczącej TS.

Rosati wyjaśnił, że jeśli Trybunał Stanu wyrazi zgodę na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej, to zostanie uchylony jej immunitet. Wówczas Manowska zostanie zawieszona w prawach członka Trybunału Stanu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Jeśli natomiast TS nie wyrazi zgody na uchylenie immunitetu, to będzie to przeszkoda formalna do dalszego prowadzenia postępowania karnego przez prokuraturę.

