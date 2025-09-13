Włodzimierz Cimoszewicz kończy 75 lat. Co dziś robi były premier?

Włodzimierz Cimoszewicz – biografia i początki kariery

Urodzony 13 września 1950 roku w Warszawie Włodzimierz Cimoszewicz jest prawnikiem i doktorem nauk prawnych. Karierę polityczną zaczynał jeszcze w czasach PRL, był posłem na Sejm kontraktowy w 1989 roku. Związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny politycznej.

W latach 1993–1995 był ministrem sprawiedliwości, a w 1996 roku objął stanowisko premiera, kierując rządem w trudnym okresie po rezygnacji Józefa Oleksego.

Z czego zasłynął jako premier?

Na kartach historii zapisał się jako szef rządu, który musiał zmierzyć się z powodzią tysiąclecia w 1997 roku. To wtedy padło jego słynne zdanie o konieczności ubezpieczania się, które wywołało gorącą debatę publiczną i do dziś bywa przywoływane jako symbol tamtego czasu.

Mimo kontrowersji, Cimoszewicz był postrzegany jako polityk konsekwentny, stawiający na stabilność i odpowiedzialność finansów publicznych. Jego rząd był jednym z ostatnich rządów lewicy przed zmianą władzy na przełomie 1997/1998 roku.

Dyplomata i architekt integracji z UE

Największe uznanie zdobył jako minister spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera. To właśnie on podpisał w 2003 roku traktat akcesyjny, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Był też jednym z orędowników członkostwa Polski w NATO, co udało się zrealizować w 1999 roku.

Jego wystąpienia w Sejmie i na arenie międzynarodowej często były cytowane, słynął z opanowania, rzeczowych argumentów i dyplomatycznego języka.

Kariera w Parlamencie Europejskim

W latach 2019–2024 Cimoszewicz był europosłem, pracując w Komisji Spraw Zagranicznych. Zajmował się m.in. tematami praworządności, relacjami UE–Rosja, prawami człowieka. Był jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich głosów w Brukseli i Strasburgu.

Czym zajmuje się dziś?

Po zakończeniu kadencji w Parlamencie Europejskim nie wycofał się z życia publicznego. Regularnie komentuje sytuację polityczną w Polsce i na świecie, a jego wpisy w mediach społecznościowych bywają cytowane przez dziennikarzy. Cimoszewicz podkreśla znaczenie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i ostrzega przed izolacjonizmem.

Mieszka na Podlasiu, gdzie od lat prowadzi gospodarstwo i pasjonuje się przyrodą. W wywiadach opowiadał o swojej miłości do lasu i do ekologii.

Jak jest dziś oceniany?

Choć jego wypowiedzi nie zawsze były wolne od kontrowersji, wielu obserwatorów ocenia go jako jednego z najbardziej merytorycznych polityków swojego pokolenia. Był uważany za człowieka wyważonego, unikającego ostrych sporów personalnych, a jego nazwisko wciąż budzi respekt w debacie publicznej.

Życzenia na 75. urodziny

Z okazji jubileuszu 75-lecia życzymy Włodzimierzowi Cimoszewiczowi zdrowia i spokoju, a także siły do dalszego komentowania spraw istotnych dla Polski i Europy. Jego głos, jako świadka transformacji ustrojowej i jednego z twórców polskiej polityki zagranicznej, wciąż pozostaje ważny.

