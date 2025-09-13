Atak dronów na Polskę. Donald Tusk ostro do PiS i Konfederacji

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-13 16:27

Atak dronów na Polskę w nocy z 9 na 10 września 2025 r. był pierwszym tak poważnym incydentem w polskiej przestrzeni powietrznej od początku wojny w Ukrainie. Premier Donald Tusk odniósł się do reakcji części opozycji, apelując o odpowiedzialność i powstrzymanie się od podważania ustaleń służb.

Donald Tusk w Sejmie

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Donald Tusk w Sejmie

„W PiS i Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu czy pomyłka. Wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier. Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność za atak 10 września. Wyobraźmy sobie ich rządy w wypadku agresji” – napisał szef rządu.

Co wydarzyło się w nocy z 9 na 10 września?

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z 9 na 10 września, w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, 21 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony stanowiące zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo, co było pierwszym w historii przypadkiem użycia uzbrojenia w przestrzeni powietrznej Polski przez Siły Powietrzne RP.

MON określił sytuację jako akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

Wpis Donalda Tuska jest wyraźnym sygnałem politycznym i próbą ujednolicenia przekazu państwa w sprawie ataku dronów na Polskę. Premier wskazuje, że w sytuacjach zagrożenia kluczowa jest spójność komunikacji i zaufanie do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jego słowa można odczytywać nie tylko jako krytykę opozycji, ale także jako apel o odpowiedzialność w debacie publicznej, aby nie powielać niesprawdzonych teorii mogących wzmacniać rosyjską dezinformację. Takie stanowisko jest spójne z działaniami rządu, który podkreśla, że w momencie zagrożenia priorytetem jest ochrona obywateli i współpraca z sojusznikami z NATO.

Włodzimierz Cimoszewicz kończy 75 lat. Co dziś robi były premier?

Jednoznaczne stanowisko władz

Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych potwierdzili, że drony pochodziły z Rosji. Wspólnie podkreślają, że Polska reaguje w ścisłej współpracy z sojusznikami NATO i pozostaje w gotowości na kolejne incydenty.

Rząd apeluje także o ostrożność wobec prób dezinformacji i wzywa polityków opozycji do powstrzymania się od formułowania niepotwierdzonych hipotez.

Znaczenie incydentu. Co mówią eksperci o ataku dronów?

Eksperci podkreślają, że incydent z nocy z 9 na 10 września nie był przypadkowy. Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej w rozmowie z PAP tłumaczył, że drony typu Geran (Gerbera) mogły zostać zmodyfikowane, by pokonać znacznie większy dystans niż standardowy. Prof. Roman Baecker z UMK zwracał uwagę na kampanię dezinformacyjną wokół ataku, prowadzoną także przez rosyjskie trolle w sieci. Mjr rez. Michał Fiszer wskazywał, że wszystkie drony, które spadły na terytorium Polski, były tego samego typu, co dowodzi zaplanowanego działania.

Z kolei minister prezydencki Marcin Przydacz w Radiu Zet zaznaczał, że część przelotów miała charakter krótkotrwały, ale „wszystkie były naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej”. Także analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ocenili, że Rosja testowała w ten sposób czas reakcji Polski i NATO, a tak duża liczba dronów, aż 21 wyklucza przypadek.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku

Polityka SE Google News
Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku
18 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek
Sonda
Jak oceniasz słowa premiera Donalda Tuska po ataku dronów na Polskę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK