Posłowie o nowym prezesie NIK. Liczą, że będzie niezależny od politycznych wpływów

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-13 13:06

Sejm powołał w piątek wieczorem (12 września) Mariusza Haładyja - dotychczasowego szefa Prokuratorii Generalnej - na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za jego kandydaturą głosowało 421 posłów, przeciw było czterech, a sześciu posłów wstrzymało się od głosu.- Ten wynik jest imponujący i zaskakujący - stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Mariusz Haładyj

i

Autor: Paweł Dąbrowski

Wybór ponad podziałami

Taka sytuacja w polskiej polityce to absolutna rzadkość. Parlamentarzyści koalicji rządzącej i opozycji zgodnie podkreślali w radiowej Trójce, że wybór nowego prezesa NIK nastąpił ponad politycznymi podziałami, dzięki czemu Haładyj dostał silny mandat do pełnienia tej funkcji. - Ten wynik jest imponujący i zaskakujący - stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W jego ocenie Mariusz Haładyj ma dzięki temu szansę zbudować NIK w pełni niezależną. - To jest pewnego rodzaju próba zbudowania instytucji, która nawet nie daje żadnej nadziei uzależnień politycznych - zaznaczył. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy przyznała, że jej klub początkowo był sceptyczny wobec poparcia tego kandydata. - Wątpliwości były podyktowane niekoniecznie dobrą oceną roli Prokuratorii Generalnej w poprzednich latach i jej zbyt małą aktywnością w sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z wieloma patologiami ze strony władzy. Natomiast przeważyła opinia, że pan Haładyj bez względu na to, jaką rolę pełnił, starał się nie włączać się w polityczne konflikty, a być dobrym wzorcem urzędnika państwowego - mówiła.

Nie może być gorzej

Europoseł PiS Waldemar Buda stwierdził, że w piątek w Sejmie doszło do „porozumienia i koncyliacji”. - Naprawdę dobrze się stało. Znam Mariusza Haładyja. Doskonały fachowiec, rzeczywiście nie ma nic wspólnego z polityką - powiedział. Zdaniem Budy w Najwyższej Izbie Kontroli "nie może być gorzej" niż za jak za rządów Mariana Banasia w tej instytucji. W podobnym tonie wypowiadał się szef Kancelarii Prezydenta.  - Jeżeli jest dobra kandydatura, to można ponad politycznym podziałem wybrać szefa instytucji, która powinna patrzeć na ręce wszystkim, rządzącym i opozycji. I tak się działo, czy to był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, czy także pan Krzysztof Kwiatkowski - stwierdził Zbigniew Bogucki.

W środę wyborem szefa NIK ma się zająć Senat.

Warzecha kontra 12.09.2025
QUIZ. Co wiesz o kobietach dygnitarzy PRL? Jak dobrze znasz Stasię Gierek i inne
Pytanie 1 z 12
Co zarzucano Stanisławie Gierek, żonie Edwarda Gierka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIAN BANAŚ
SEJM
NIK