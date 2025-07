Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował we wtorek o postępach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Jak podkreślił, przeliczono głosy w 222 obwodowych komisjach wyborczych, co stanowi 88% wszystkich zaplanowanych do sprawdzenia komisji (252). Podczas wtorkowej rozmowy na antenie TVN24, wprost stwierdził on, że skala błędów w liczeniu głosów jest niewielka. Jak powiedział, "w 151 komisjach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości". - Nieprawidłowości stwierdzono zaś w 71 komisjach. W gruncie rzeczy w 3/4 komisji zbadanych, przebadanych głosów wyborczych, kart wyborczych nie doszło do nieprawidłowości - oznajmił.

Jakie nieprawidłowości wykryto?

Korneluk ujawnił, że główne nieprawidłowości polegają na przypisywaniu głosów jednego kandydata na rzecz drugiego, a także na rozbieżnościach między protokołem po liczeniu głosów a faktycznymi ustaleniami. Obecnie prokuratura prowadzi w tej sprawie 19 śledztw. Jak jednak dodał, Jak zaznaczył, stwierdzone błędy proporcjonalnie rozkładają się mniej więcej po równo na korzyść jednego i drugiego kandydata.

Kiedy poznamy szczegóły raportu prokuratury?

Raport prokuratury w tej sprawie ma zostać upubliczniony do końca tygodnia. Korneluk wyjaśnił, że 252 komisje zostały wytypowane przez biegłych, którzy wskazali na wysoki stopień nieprawidłowości w poszczególnych komisjach. - Myślę, że do końca tygodnia wpłyną zestawienia z oględzin poszczególnych kart wyborczych pozostałych komisji – powiedział Korneluk.

Prokurator zaznaczył, że liczba komisji wyborczych, w których odbywa się ponowne przeliczanie głosów, może się zwiększyć w zależności od ustaleń w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych. Podkreślił również, że ponownego liczenia głosów dokonuje prokurator w obecności funkcjonariusza policji i przedstawiciela Komisji Wyborczej, a czynność ta jest rejestrowana.

Ten moment, gdy człowiek podający się za Prokuratora Krajowego w TVN 24, przyznaje, że po "przeliczeniu" głosów błędy rozkładają się MNIEJ WIĘCEJ po równo, każe mi sądzić, że faktycznie wyszło im, że Nawrocki stracił więcej.Przewidywałem katastrofę szurii, ale nie aż taką. pic.twitter.com/ZuGi9imGrh— Max Hübner (@HubnerrMax) July 22, 2025

