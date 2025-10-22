Politycy PiS krytycznie o decyzji Andrzeja Dudy: "Dla niego nie ma już miejsca w polityce"

Szerokim echem rozeszła się wiadomość, że były prezydenta Andrzej Duda (52 l.) został członkiem rady nadzorczej firmy ZEN.com z branży technologii finansowych. Politycy PiS są tym faktem rozgoryczeni. - Jestem zaskoczony decyzją byłego prezydenta, że poszedł w prywatny biznes. Na zawsze wyszedł z polskiej polityki – powiedział nam Michał Wójcik (54 l.), wiceprezes PiS.

  • Były prezydent został członkiem rady nadzorczej spółki z dziedziny fintech.
  • Nowe, dodatkowe zajęcie Andrzeja Dudy zaskoczyło polityków PiS. 
  • Wiceprezes PiS Michał Wójcik wolałby, żeby Duda jeździł z wykładami.

Były prezydent w nadzorze spółki

Andrzej Duda od dawna szukał dla siebie nowego zajęcia. Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej w sierpniu 2025 roku, były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, znalazł nowe pole do aktywności medialnej. Został autorem i gospodarzem autorskiego programu w popularnym kanale YouTube Kanał Zero, założonym przez znanego dziennikarza sportowego Krzysztofa Stanowskiego. Ta współpraca, ogłoszona we wrześniu 2025 roku, zaskoczyła wielu obserwatorów sceny politycznej i medialnej, stając się tematem licznych dyskusji w polskim internecie i prasie.

Duda już zarabia w biznesie: "Będzie wizytówką tej firmy, a za takie usługi sporo się płaci"

Niedawno okazało się zaś, że Andrzej Duda objął też funkcję członka rady nadzorczej ZEN.com. Jest to polski fintech (firma technologiczna z sektora finansowego), założony w 2018 roku przez Dawida Rożka – współzałożyciela platformy gamingowej G2A.com. Siedziba główna mieści się w Wilnie na Litwie, ale spółka ma biura w Warszawie, Londynie, Hongkongu, Singapurze i Arnhem. Często nazywana jest "polskim Revolutem", ponieważ oferuje usługi płatnicze i finansowe.

Dudowie nie chcą dziadować po prezydenturze. Ale czy właśnie tak powinni zarabiać?

"Nie ma dla niego miejsca w polityce"

Politycy PiS są nowym zajęciem byłego prezydenta zaskoczeni. - Andrzej Duda uznał, że nie ma dla niego miejsca w polskiej polityce, choć lepiej byłoby, żeby nie szedł w biznes – powiedział nam poseł Bolesław Piecha (71 l.). Podobnego zdania jest wiceprezes PiS Michał Wójcik. - Jestem zaskoczony decyzją byłego prezydenta, że poszedł w prywatny biznes. na zawsze wyszedł z polskiej polityki. Wolałbym, że Andrzej Duda na przykład jeździł z wykładami po Polsce, a nie zatrudniał się w prywatnym biznesie – dodał poseł PiS. 

