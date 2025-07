Jarosław Kaczyński chce rewolucji! "Konstytucja nie obowiązuje"! Chce zmian w dokumencie

Jarosław Kaczyński nie zwalnia tempa. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział rozpoczęcie prac nad nowym programem wyborczym jego ugrupowania, który ma uwzględniać "problemy do rozwiązania". Jednym z głównych punktów ma być zmiana systemu prawnego i konstytucji, mająca na celu zagwarantowanie polskiej suwerenności.

Kaczyński o konstytucji: "Praktycznie nie obowiązuje"

Prezes PiS zapowiedział, że prace nad programem wyborczym PiS ruszą w październiku. - W centrum naszego działania będzie operacja programowa – ogłosił. Jak dodał, PiS zdecydowało się na zorganizowanie "wielkiej konferencji" pod koniec października. – Za trzy miesiące, też w Katowicach – mówił, odnosząc się do konferencji sprzed lat. Dodał, że "to nie będzie finał, tylko będzie to start operacji".

Kaczyński podkreślił, że działania partii mają na celu przygotowanie programu i mobilizację ludzi. Prezes PiS uważa, że Polska może być rządzona inaczej, ale najpierw trzeba nazwać "problemy do rozwiązania". Te mają znaleźć się w programie partii.

Zmiana konstytucji priorytetem dla PiS

Kaczyński wskazał, że pierwszym i najważniejszym problemem do rozwiązania jest zmiana systemu prawnego i konstytucji. – Pierwszy to taka zmiana systemu prawnego i konstytucji, żeby polska suwerenność była zagwarantowana – całkowicie i jednoznacznie – wyjaśnił Kaczyński. Jak doprecyzował, trzeba doprowadzić do tego, by system prawny, na czele z konstytucją, zabezpieczał suwerenność Polski. Prezes PiS stwierdził, że "w tej chwili konstytucja praktycznie nie obowiązuje".

Jarosław Kaczyński uważa, że konieczne jest również zabezpieczenie w konstytucji polityki rozwoju Polski, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. W kontekście mobilizacji działaczy, Kaczyński zapowiedział "wielką operację pod tytułem »od gminy do gminy«".

