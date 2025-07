Na krótko przed zaprzysiężeniem Karol Nawrocki spotka się z politykami PiS! W jakim celu?

Prezydent elekt Karol Nawrocki już niebawem zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta RP. To ostatnie chwile, jakie ma na przygotowywanie się do nowej roli. We wtorek 22 lipca zaś zamierza spotkać się z politykami PiS. O czym będą rozmawiać?

i Autor: X/Karol Nawrocki