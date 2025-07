Siatkarz doradzi prezydentowi? Możdżonek mówi nam, czy będzie w drużynie Nawrockiego

Siatkarz, myśliwy i konfederata

Marcin Możdżonek zakończył karierę sportową w 2020 roku. Od tego czasu aktywnie angażuje się w działalność polityczną i społeczną. W czerwcu 2025 roku dołączył do partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład Konfederacji, a od 2023 roku pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, jest też radnym Olsztyna. Byłego sportowca mają teraz czekać nowe zadania. Jak dowiaduje się „SE” miałby doradzać nowemu prezydentowi w sprawach sportu. - To na pewno byłoby wielkie wyróżnienie, a prezydentowi się nie odmawia. Nic więcej nie mogę powiedzieć – tajemniczo komentuje były siatkarz. Lista współpracowników prezydenta Nawrockiego ma zostać przedstawiona w ciągu najbliższych kilku dni. Wiadomo, że szefem gabinetu głowy państwa będzie Paweł Szefernaker (38 l.), a jego zastępcą zostanie Jarosław Dębowski. Sprawami międzynarodowymi zajmie się Marcin Przydacz (40 l.), a BBN-em pokieruje prof. Sławomir Cenckiewicz (54 l.).

Kto będzie szefem Kancelarii Prezydenta?

Według mediów, szefem kancelarii Karola Nawrockiego ma zostać Zbigniew Bogucki. Poseł PiS w niedawnej rozmowie z PAP nie chciał komentować tych doniesień. - Dopóki nie ma komunikatu ze strony prezydenta, to są tylko i wyłącznie spekulacje. To jest wyłączna prerogatywa prezydenta. To prezydent decyduje i to on będzie ogłaszał, kto będzie szefem i zastępcą szefa kancelarii - podkreślił Bogucki.W kontekście tego stanowiska przez pewien czas w doniesieniach medialnych pojawiało się też nazwisko posła PiS Przemysława Czarnka - który niedawno został wybrany jednym z wiceprezesów swojej partii. - Jednak prezydent elekt miał postawić warunek, że szefem Kancelarii ma być osoba bezpartyjna - mówił w połowie lipca „Super Expressowi” Czarnek.Media podają, że funkcję wiceszefa kancelarii ma objąć Adam Andruszkiewicz, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, wiceminister cyfryzacji w poprzednich rządach, który odpowiadał za internetową kampanię Nawrockiego.

