Donald Tusk chce, by Radosław Sikorski został premierem?! Była szefowa kancelarii prezydenta zaskakuje

Już w środę 23 lipca ma dojść do długo zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Według nieoficjalnych ustaleń jedną z głównych decyzji Donalda Tuska ma być powierzenie funkcji wicepremiera Radosławowi Sikorskiemu. Tymczasem Elżbieta Jakubiak, która była szefową gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest zdania, że to dopiero pierwszy z kroków, jakie wykona obecny szef rządu. - Tusk zrobi coś, by wysunąć kandydaturę Sikorskiego na premiera - zapowiedziała jednoznacznie Jakubiak.

i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS