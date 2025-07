Znani wojskowi wspominają generała Skrzypczaka: "Żołnierze go kochali, był dla nich jak ojciec"

Przez wiele lat działaliśmy gdzieś blisko siebie. Poza relacją zawodową byliśmy bliskimi kolegami. Waldek przygotowywał bliskich na swoje odejście. W ostatnim czasie niektórym mówił, że to może być nawet ostatnia rozmowa. Niezwykle dbał o swoich podwładnych. Kochał żołnierzy, a oni odwzajemniali to uczucie. Zawsze mówili o nim „dowódca”. Twardo wchodził do boju kiedy żołnierzom działa się krzywda. Kiedy wielu miało wątpliwości w sprawie Nangar Khel, on jednoznacznie stawał w obronie wojskowych. Zawsze starał się zapewnić im wszystko do działania i do walki, a czasami wymagało to bezkompromisowości i odwagi. Pamiętał imiona i nazwiska żołnierzy, którym dowodził lata temu. Był darzony nie tylko szacunkiem, ale też uwielbieniem - wspomina gen. Pacek.