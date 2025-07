Adam Andruszkiewicz wiceszefem kancelarii prezydenta. Co o nim wiemy?

Adam Andruszkiewicz został oficjalnie wyrany na wiceszefa kancelarii prezydenta. Na jego profilu na Twitterze pojawiło się wspólne zdjęcie z Karolem Nawrockim i obszerny post.

- Praca z tak ideowym, charyzmatycznym, a po ludzku po prostu bardzo serdecznym liderem jak Karol Nawrocki to był zaszczyt i przyjemność. Podobnie jak bycie istotną częścią sztabu tak świetnego organizatora i pracowitego szefa, jak Paweł Szefernaker. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali nas w tej kampanii oddolnie. Bez Was nie byłoby naszego zwycięstwa w sieci i wygranej w ogóle. Robiliście to społecznie, z miłości do Polski. Jesteście wspaniali - napisał.

Wcześniej zaś opisał swoją pracę w sztabie Karola Nawrockiego, gdzie odpowiadał głównie za media społecznościowe. Jak wyznał, od razu zgodził się pełnić tę funkcję.

- Nie wahałem się ani przez moment. Miałem pełną świadomość, że będą to jedne z najważniejszych wyborów w historii Polski, od których będzie zależeć nasza suwerenność i bezpieczeństwo. Ekspresowo zbudowaliśmy zespół do działania w sieci. Codzienne rozbudowywanie i prowadzenie profili we wszystkich mediach społecznościowych, produkcja graficzna, montaż, wolontariusze monitorujący na bieżąco wszystkie aktywności, a także zadanie mobilizacji i koordynacji działań naszej formacji (włącznie z tysiącami sympatyków) a później ruszenie w kampanijną trasę - to wszystko było ogromnym wysiłkiem całego internetowego zespołu, za który bardzo, bardzo dziękuję - opisywał.

Kariera polityczna Adama Andruszkiewicza

Adam Andruszkiewicz w 2015 roku został prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, dostał się także do Sejmu z list Kukiz'15. Z czasem zaczął dystansować się od środowisk narodowych i ostatecznie opuścił klub Kukiz'15, by wspólnie z Morawieckim seniorem założyć koło Wolni i Solidarni, które wspierało Prawo i Sprawiedliwość. W 2018 roku Andruszkiewicz odszedł z WiS i objął stanowisko wiceministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od tego momentu był związany z Prawem i Sprawiedliwością, kandydując z list tej partii w wyborach w 2019 i 2023 roku. W trakcie kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, Andruszkiewicz odpowiadał za działania w internecie.

Kontrowersje wokół Adama Andruszkiewicza

Kariera polityczna Adama Andruszkiewicza nie obyła się bez kontrowersji. W trakcie swojej pierwszej kadencji poselskiej, polityk pobrał z kasy Sejmu kilkadziesiąt tysięcy złotych na paliwo, pomimo braku prawa jazdy i posiadania samochodu.

Początkowo Andruszkiewicz tłumaczył, że "ryczałt na paliwo przysługuje mi legalnie jak każdemu posłowi". Później, w 2019 roku, przedstawiciel jego biura prasowego poinformował Wirtualną Polskę, że "auta w oświadczeniu nie ma, bo był to samochód o wartości poniżej 10 tys. zł, użytkowany na podstawie umowy użyczenia".

Kolejną kontrowersją była sytuacja z 2020 roku, kiedy żona Andruszkiewicza, nie posiadając odpowiednich kwalifikacji, została prezesem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Po fali krytyki zrezygnowała z tej funkcji.

Dodatkowo, od 2016 roku toczy się śledztwo w sprawie podejrzenia sfałszowania podpisów na liście Ruchu Narodowego w wyborach do sejmiku podlaskiego w 2014 roku, w którym Andruszkiewicz miał brać udział.

