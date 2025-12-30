Zełenski zaprasza Trumpa do Kijowa, podkreślając, że bezpośredni przylot (nie przez Polskę) miałby symboliczne znaczenie i sugerowałby realną szansę na zawieszenie broni.

Ukraiński prezydent uważa, że wizyta Trumpa, który mówił o planie zakończenia wojny, byłaby "pożyteczna" i Ukraina jest gotowa go przyjąć.

Od początku inwazji rosyjskiej przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta, a wszyscy zagraniczni przywódcy podróżują drogą lądową z Polski.

Trump obecnie nie planuje wizyty, ale nie wyklucza jej, jeśli przyczyniłaby się do osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Zełenski zaprasza Trumpa do Kijowa

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wyraził przekonanie, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, w Kijowie byłaby niezwykle korzystna. Szczególnie podkreślił, że przylot Trumpa bezpośrednio do Ukrainy, której przestrzeń powietrzna jest zamknięta od początku rosyjskiej inwazji, miałby ogromne znaczenie symboliczne i praktyczne.

Podczas rozmowy online z dziennikarzami, o czym informuje portal Europejska Prawda, Wołodymyr Zełenski odniósł się do sygnałów ze strony Donalda Trumpa, który wyraził gotowość do wystąpienia przed ukraińskim parlamentem oraz ewentualnego przyjazdu do Ukrainy.

„Myślę, że to będzie pożyteczne, jeśli prezydent Trump będzie mógł przyjechać. Mówi on o obronie planu zakończenia wojny. Powiedziałem mu: proszę bardzo, będziemy radzi go widzieć” – powiedział Zełenski.

Podkreślił również, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby prezydent USA przyleciał bezpośrednio do Ukrainy, a nie najpierw do Polski, a następnie podróżował drogą lądową.

Symboliczne znaczenie bezpośredniego lotu

„Ponieważ jeśli prezydent Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, przyleci do Ukrainy – pożądane byłoby, aby przyleciał samolotem nie do Polski, a potem jechał pociągiem – lecz przyleciał bezpośrednio do Ukrainy - będzie to świadczyć o tym, że mamy realną możliwość, aby liczyć na zawieszenie broni” – zaznaczył szef państwa ukraińskiego.

Zełenski podkreślił, że Ukraina jest otwarta na wizytę Trumpa w dowolnym momencie, gdy tylko będzie on na to gotowy i gdy zostaną spełnione wszystkie warunki, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Europejska Prawda przypomina, że po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., przestrzeń powietrzna kraju została zamknięta. Wszyscy zagraniczni przywódcy, którzy odwiedzali Ukrainę od tego czasu, podróżowali drogą lądową z Polski. Ze względów bezpieczeństwa i logistycznych, trasa ta stała się standardową procedurą dla wysokich rangą gości.

Stanowisko Donalda Trumpa

Prezydent Trump w niedzielę oświadczył, że aktualnie nie planuje wizyty w Ukrainie, ale nie wyklucza takiej możliwości, jeśli miałoby to przyczynić się do osiągnięcia porozumienia pokojowego – przypomniał portal. Jego wypowiedź sugeruje, że potencjalna wizyta byłaby uzależniona od konkretnych warunków i możliwości realnego wpływu na proces pokojowy.

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, miałaby ogromne znaczenie polityczne i dyplomatyczne. Byłaby to silna demonstracja poparcia dla Ukrainy ze strony USA oraz sygnał dla Rosji, że społeczność międzynarodowa nie akceptuje agresji i dąży do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Zełenski wyraźnie podkreśla, że bezpośredni przylot Trumpa do Kijowa byłby interpretowany jako realna szansa na zawieszenie broni. Taki gest mógłby skłonić strony konfliktu do wznowienia negocjacji i poszukiwania kompromisowych rozwiązań.

Ukraina, jak zaznacza Zełenski, jest gotowa na przyjęcie Donalda Trumpa w każdej chwili, gdy tylko będzie on na to gotowy. Warunkiem jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, co w obecnej sytuacji stanowi wyzwanie logistyczne i operacyjne.

