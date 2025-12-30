Ukraina wyraziła zgodę na kontynuację prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej w Puźnikach oraz rozpoczęcie ich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

Decyzja ta, podjęta po rozmowach Prezydentów Polski i Ukrainy, ma kluczowe znaczenie dla rodzin ofiar i budowania lepszych relacji polsko-ukraińskich.

Zgoda umożliwia godne pochowanie ofiar i jest wyrazem szacunku dla pomordowanych, co ma uzdrowić rany przeszłości.

Jest to przełom w impasie, możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób po obu stronach granicy, dążących do upamiętnienia ofiar i dialogu.

Wyrażono zgodę na kontynuację prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w miejscach związanych z tragicznymi wydarzeniami na Wołyniu. - Na skutek rozmów Prezydenta RP @NawrockiKn z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa z 19 grudnia 2025 r. strona ukraińska zdecydowała o wydaniu zgody na kontynuację prac w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu - napisał na platformie X Marcin Przydacz.

Decyzja o wznowieniu prac w Puźnikach

Jednym z kluczowych punktów porozumienia jest zgoda na wznowienie prac w Puźnikach, miejscowości położonej w okolicach Tarnopola. Prace te mają na celu odnalezienie i godne pochowanie ofiar zbrodni, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Kontynuacja tych działań jest niezwykle ważna dla rodzin ofiar, które od lat czekają na możliwość uczczenia pamięci swoich bliskich, którzy stracili życie podczas Rzezi Wołyńskiej.

Rozpoczęcie poszukiwań na Wołyniu: Ostrówki i Wola Ostrowiecka

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem porozumienia, jest zgoda na rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, miejscowościach położonych na Wołyniu. To właśnie tam, w czasie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, doszło do masowych mordów na polskiej ludności. Poszukiwania w tych miejscach mają na celu odnalezienie szczątków ofiar i zapewnienie im godnego pochówku.

Znaczenie decyzji dla relacji polsko-ukraińskich

Decyzja strony ukraińskiej o wyrażeniu zgody na wznowienie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych jest niezwykle ważna dla relacji polsko-ukraińskich. Należy ją postrzegać jako wyraz szacunku dla pomordowanych i ich rodzin, ale także jako konkretny krok w kierunku budowania lepszych relacji sąsiedzkich pomiędzy Ukrainą i Polską. Umożliwienie przeprowadzenia ekshumacji i identyfikacji ofiar jest kluczowe dla procesu gojenia ran i budowania wzajemnego zaufania.

Wkład prezydentów i wielu innych osób

Ten pozytywny zwrot w relacjach polsko-ukraińskich nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób. Kluczową rolę odegrały rozmowy Prezydentów Polski i Ukrainy, które odbyły się w Warszawie. To właśnie dzięki ich osobistemu zaangażowaniu udało się przełamać impas i osiągnąć porozumienie. Należy również podkreślić ogromny wkład pracy i aktywności wielu ludzi po obu stronach granicy, którzy od lat zabiegają o upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej i budowanie dialogu między narodami.

