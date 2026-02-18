Pilna konferencja Polski 2050! Takiej informacji nikt się nie spodziewał

Sara Osiecka
2026-02-18 9:46

Grupa kilkunastu parlamentarzystów z Polski 2050 ogłosiła utworzenie nowego klubu parlamentarnego o nazwie "Centrum". Decyzja ta, ogłoszona przez Paulinę Hennig-Kloskę, oznacza rozłam w ugrupowaniu Szymona Hołowni. Nowy klub ma stanowić przestrzeń do realizacji postulatów kampanii wyborczej z 2023 roku.

Polska 2050

i

Autor: T. Schneider/ Shutterstock

- Podjęliśmy decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, Centrum, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, do których zobowiązaliśmy się w kampanii 2023 r. - mówiła Paulina Henning-Kloska.-  To miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy, bo chcemy, by Polska była w centrum naszej pracy, w centrum naszej uwagi, ale też dlatego, że centrum to jest miejsce, w którym zdobywa się równowagę i stawia przeciwwagę do skrajności, których w Polsce mamy w ostatnich latach zdecydowanie za wiele - oznajmiła.

Hennig-Kloska odniosła się także do zarzutów dotyczących braku komunikacji w dotychczasowym klubie parlamentarnym Polski 2050. Zaznaczyła, że w ciągu ostatniego czterodniowego posiedzenia Sejmu klub nie zebrał się ani razu.

- To jest pierwszy raz w historii mojego dziesięcioletniego parlamentaryzmu, gdzie w trakcie posiedzenia nie miałam kiedy przedyskutować z innymi członkami klubu bieżących spraw i decyzji, które zapadają Sejmie, a my każdego dnia posiedzenia podejmujemy tu bardzo ważne decyzje. To pokazuje jak daleko odsunęliśmy się od siebie – podkreśliła.

Lojalność wobec koalicji

Pomimo rozłamu, nowo powstały klub "Centrum" deklaruje wierność zobowiązaniom wobec wyborców i lojalność wobec koalicji rządzącej.

- Umówiliśmy się z naszymi wyborcami wyborczyniami na to, że przez cztery lata będziemy lojalnie pracować w koalicji i nie mamy już przyjemności tłumaczyć się z różnych herbat i rozmów, o których państwo słyszycie bardzo często w kuluarach" – dodała Hennig-Kloska. Potwierdziła również: "Kwestią oczywistą jest dla nas to, że pozostajemy lojalnymi partnerami w koalicji 15 października - podkreśliła.

W ostatnich dniach z Polski 2050 odeszli również inni prominentni politycy, w tym Joanna Mucha, Paweł Zalewski, Michał Kobosko i Żaneta Cwalina-Śliwowska. Te odejścia poprzedziły oficjalne ogłoszenie utworzenia nowego klubu parlamentarnego.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

