Sprawa ENA dla Zbigniewa Ziobry. Kto i kiedy podejmie decyzję? Wyjaśniamy zawiłości

Wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry wywołał spór proceduralny w warszawskim sądzie.

Prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego, powołując się na jego kontrowersyjne orzeczenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości deklaruje brak ingerencji, a przyszłość ENA dla Ziobry zależy od wewnętrznych decyzji sądu.

Wniosek o ENA dla Zbigniewa Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości zabiera głos

We wtorek, 17 lutego 2026 roku, wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, odnosząc się do zamieszania wokół wniosku prokuratury, jednoznacznie stwierdził, że resort nie ma zamiaru ingerować w decyzje personalne sądu. Podkreślił, że to, kto ostatecznie będzie orzekał w sprawie ENA dla Zbigniewa Ziobry, jest autonomiczną decyzją organów sądowniczych.

„Ministerstwo tutaj w żaden sposób nie ingeruje ani nie ma wpływu na to, jak sąd jest zarządzany przez prezesa” – zaznaczył wiceminister Mazur w rozmowie z TVP Info.

Ta deklaracja ma kluczowe znaczenie, ponieważ podkreśla formalny rozdział władzy wykonawczej od sądowniczej, zwłaszcza w tak medialnej i politycznie nacechowanej sprawie. Stanowisko resortu sugeruje, że rozwiązanie sporu musi nadejść z wewnątrz samego sądu.

Sędzia Dariusz Łubowski w centrum sporu. Kim jest sędzia, który miał zająć się sprawą?

Źródłem całego zamieszania jest osoba sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie. To właśnie do jego referatu, zgodnie z procedurą losowego przydziału spraw, trafił 11 lutego wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura niemal natychmiast zareagowała, składając wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznawania tej sprawy.

Skąd tak stanowcza reakcja śledczych? Powodem są wcześniejsze orzeczenia sędziego, które budzą poważne wątpliwości co do jego bezstronności w sprawach związanych z politykami poprzedniej władzy.

Kontrowersyjna decyzja w sprawie Marcina Romanowskiego

Najgłośniejszym przykładem jest sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości i również podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2025 roku sędzia Łubowski uchylił wydany wcześniej Europejski Nakaz Aresztowania wobec Romanowskiego. Jak przypomina rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, sędzia Łubowski wydał tę decyzję pomimo faktu, że wcześniej sam uznawał istnienie podstaw do wydania ENA w tej samej sprawie.

Uzasadnienie decyzji o uchyleniu nakazu wywołało prawdziwą burzę. Sędzia Łubowski zawarł w nim tezy o rzekomym łamaniu praw człowieka i porządku konstytucyjnego przez obecne władze. Co więcej, posunął się do stwierdzenia, że sytuację w Polsce można określić mianem „kryptodyktatury”. Ówczesny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, określił tę argumentację jako „całkowicie niemerytoryczną i nieakceptowalną”, wskazując, że wykracza ona poza ramy oceny prawnej. To właśnie ten precedens sprawił, że prokuratura obawia się braku obiektywizmu sędziego w analogicznej sprawie Zbigniewa Ziobry.

Proceduralne zamieszanie w Sądzie Okręgowym. Co dalej z wnioskiem prokuratury?

Sytuacja w warszawskim sądzie jest niezwykle dynamiczna. 10 lutego sędzia Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych. Kilka dni później, 16 lutego, sam zrezygnował z orzekania w tejże sekcji.

Teraz kluczowe będzie posiedzenie kolegium sądu, zaplanowane na 18 lutego. Ma ono zadecydować, czy sędzia Łubowski, mimo rezygnacji, będzie musiał dokończyć już przydzielone mu sprawy, w tym wniosek dotyczący Zbigniewa Ziobry. Równolegle wniosek prokuratury o wyłączenie sędziego trafił do sędzi Katarzyny Stasiów, która oceni jego zasadność. Mamy więc do czynienia z dwutorowym procesem decyzyjnym, który zdecyduje o personaliach kluczowego postępowania.

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania i dlaczego jest kluczowy?

Aby w pełni zrozumieć wagę toczącego się sporu, warto przypomnieć, czym jest Europejski Nakaz Aresztowania. Jest to uproszczona, transgraniczna procedura sądowa, która zastąpiła długotrwałe postępowania ekstradycyjne między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

