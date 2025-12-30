W związku z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi w okresie sylwestrowym i noworocznym, rząd podjął kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Premier Donald Tusk osobiście zaangażował się w monitorowanie sytuacji i koordynację działań.

Reakcja premiera na zagrożenia pogodowe

We wtorek, 30 grudnia 2025 roku, premier Donald Tusk wydał polecenie szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Marcinowi Kierwińskiemu, aby ten niezwłocznie zwołał naradę z wojewodami. Spotkanie zaplanowano na godzinę 19:00. Głównym celem narady było uzyskanie kompleksowego raportu na temat aktualnej sytuacji na drogach w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na tzw. "cofkę" oraz innych zdarzeń mających związek z panującymi warunkami pogodowymi.

Jak napisał premier na platformie X: „Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. „cofką” i innych zdarzeniach związanych z pogodą”.

Spotkanie w MSWiA i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Jeszcze tego samego dnia, jak poinformowało RCB, odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów. Tematem przewodnim było omówienie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, która może wystąpić w okresie sylwestra i Nowego Roku. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych, które są organizowane w tym czasie.

Priorytet: bezpieczeństwo obywateli

Działania podjęte przez premiera Donalda Tuska i MSWiA podkreślają priorytet, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, szczególnie w okresie zwiększonego ryzyka związanego z warunkami pogodowymi i licznymi zgromadzeniami publicznymi. Rząd monitoruje sytuację na bieżąco i jest gotowy do podjęcia dalszych działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

