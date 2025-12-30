Pilna narada wojewodów. Reakcja rządu na zagrożenia pogodowe

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2025-12-30 18:14

W obliczu dynamicznej sytuacji pogodowej w kraju, premier Donald Tusk podjął natychmiastowe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom podczas Sylwestra i Nowego Roku. We wtorek, na dzień przed przed sylwestrową nocą, polecił szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu zwołanie pilnej narady wojewodów na godzinę 19:00. Celem spotkania jest przedstawienie szczegółowego raportu o sytuacji na drogach, terenach zagrożonych "cofką" oraz innych incydentach związanych z warunkami atmosferycznymi.

Warszawa śnieg

i

Autor: Amadeusz Calik/Super Express; AP/ Associated Press

W związku z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi w okresie sylwestrowym i noworocznym, rząd podjął kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Premier Donald Tusk osobiście zaangażował się w monitorowanie sytuacji i koordynację działań.

Reakcja premiera na zagrożenia pogodowe

We wtorek, 30 grudnia 2025 roku, premier Donald Tusk wydał polecenie szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Marcinowi Kierwińskiemu, aby ten niezwłocznie zwołał naradę z wojewodami. Spotkanie zaplanowano na godzinę 19:00. Głównym celem narady było uzyskanie kompleksowego raportu na temat aktualnej sytuacji na drogach w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na tzw. "cofkę" oraz innych zdarzeń mających związek z panującymi warunkami pogodowymi.

Jak napisał premier na platformie X: „Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. „cofką” i innych zdarzeniach związanych z pogodą”.

Spotkanie w MSWiA i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Jeszcze tego samego dnia, jak poinformowało RCB, odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów. Tematem przewodnim było omówienie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, która może wystąpić w okresie sylwestra i Nowego Roku. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych, które są organizowane w tym czasie.

Priorytet: bezpieczeństwo obywateli

Działania podjęte przez premiera Donalda Tuska i MSWiA podkreślają priorytet, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, szczególnie w okresie zwiększonego ryzyka związanego z warunkami pogodowymi i licznymi zgromadzeniami publicznymi. Rząd monitoruje sytuację na bieżąco i jest gotowy do podjęcia dalszych działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach
Polityka SE Google News
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
  • Premier Tusk zlecił pilną naradę z wojewodami w MSWiA, aby ocenić sytuację na drogach i zagrożenia pogodowe przed Sylwestrem i Nowym Rokiem.
  • Celem spotkania było omówienie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, w tym ryzyka "cofki", oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
  • W naradzie wzięło udział kierownictwo MSWiA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodowie.
  • Rząd traktuje bezpieczeństwo obywateli jako priorytet, aktywnie monitorując sytuację i przygotowując się na potencjalne zagrożenia.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK