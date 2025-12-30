Intensywne opady śniegu, oblodzenie i silny wiatr spowodowały poważne utrudnienia w transporcie (kolejowym i lotniczym) oraz setki interwencji straży pożarnej w całej Polsce.

Rządowe służby, w tym MSWiA, GDDKiA i straż pożarna, zapewniają o pełnej gotowości i monitorują sytuację, wzmacniając siły w najbardziej dotkniętych regionach, np. na Warmii i Mazurach.

Województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie objęte są ostrzeżeniami IMGW przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu, miejscami do 60 cm.

Policja apeluje o ostrożność na drogach, a RCB wydało alerty dotyczące zawiei, zamieci śnieżnych i silnego wiatru dla wielu regionów Polski.

Sztab kryzysowy w akcji

We wtorek, 30 grudnia 2025 roku, w siedzibie KPRM odbyła się odprawa z udziałem wojewodów województw, w których sytuacja pogodowa jest najtrudniejsza: pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli także szefowie służb podległych Ministerstwu Infrastruktury, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po zakończeniu odprawy wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska podkreśliła, że sytuacja jest trudna i dynamiczna. Zapewniła, że prognozy pogody i stany wód są stale monitorowane, a o wszelkich nowych okolicznościach opinia publiczna będzie informowana na bieżąco. Podkreśliła również pełną gotowość służb na miejscu i zapewniła, że w razie potrzeby siły i środki będą zwiększane adekwatnie do rozwoju sytuacji.

Interwencje straży pożarnej i utrudnienia w transporcie

Do godz. 20:30 we wtorek Państwowa Straż Pożarna interweniowała 332 razy w całym kraju. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło usuwania powalonych drzew, konarów i zabezpieczania uszkodzonych budynków.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował o utrudnieniach w ruchu kolejowym. Od godz. 18:11 na stacji Muława stoi pociąg Kolei Mazowieckich, który uległ awarii i zablokował rozjazdy. Jak zaznaczył wiceszef MSWiA: „W tej chwili ściągany jest pociąg, który go stamtąd zdejmie, ale na całej części zachodniej warmińsko-mazurskiej i mazowieckiej zatrzymanych jest w tej chwili 12 pociągów”. Dodał, że pewne utrudnienia występują również dla pociągów towarowych na stacji Warszawa-Praga.

Z powodu zaśnieżenia lamp oświetlających pas startowy, samolotów nie przyjmuje lotnisko Modlin. Lotnisko Chopina było przez chwilę nieczynne, ale wznowiło już normalną działalność.

Kolejne spotkanie sztabu kryzysowego zaplanowano na środę na godz. 9:00. Jak zapowiedział Szczepański: „Będziemy mieli również przedstawicieli z PKP, PLK, którzy podadzą, jak wygląda sytuacja na godzinę dziewiątą, jak również GDDKiA i Polskich Wód”.

Mobilizacja strażaków i zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek poinformował, że najwięcej interwencji strażaków związanych z usuwaniem skutków złej pogody było w województwie warmińsko-mazurskim. Zapewnił o pełnej mobilizacji sił i środków. „Jest pełna mobilizacja sił i środków. Sumarycznie 12 jednostek ratowniczo-gaśniczych pełni dodatkowo służbę w powiecie elbląskim. Siedem jednostek również zostało wzmocnionych o dyżurnych, którzy odbierają zgłoszenia. Na ten moment w 104 zdarzeniach, które są obecnie, 23 są w trybie ciągłym obsługiwane” – mówił Kruczek.

Wzdłuż rzeki Elbląg, która przekroczyła stan alarmowy, ułożono 380 metrów zapory przeciwpowodziowej, aby zabezpieczyć obszar wokół rzeki przed zalaniem. We Fromborku dwa budynki zostały zabezpieczone workami z piaskiem.

Apel policji i ostrzeżenia IMGW

Komendant główny policji gen. Marek Boroń zaapelował o ostrożną jazdę i śledzenie komunikatów służb.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla województw: pomorskiego, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm.

Alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało we wtorek alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województw: warmińsko-mazurskiego, części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

