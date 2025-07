Sikorski wicepremierem. Politolog nie ma wątpliwości: "To wygląda na budowanie przyszłego lidera PO"

Po musi odświeżyć grono liderów

Radosław Sikorski chciał być kandydatem KO w wyborach prezydenckich, ale w partyjnych prawyborach został pokonany przez Rafała Trzaskowskiego (53 l.). Zwycięstwo Karola Nawrockiego (42 l.) i bardzo dobry wynik innych prawicowych kandydatów sprawiły, że i w Platformie pojawiły się głosy o potrzebie wzmocnienia konserwatywnej frakcji tej partii, a tę reprezentuje właśnie minister spraw zagranicznych. Ajko pierwsze o nowej roli polityka poinformowały Fakty TVN. Na pytanie w tej sprawie odpowiedział już w Sejmie marszałek Szymon Hołownia (49 l.). - Moje zdanie jest jednoznaczne. Radosław Sikorski jest bardzo dobrym szefem MSZ i ma pełne papiery, aby być w rządzie wicepremierem. Bardzo mu w jego pracy kibicuję – mówił szef Polski 2050.

Z kolei politolog profesor Olgierd Annusewicz uważa, że to budowanie przyszłego lidera Platformy Obywatelskiej. - Donald Tusk jest wysportowany i w świetnej formie, ale ma tyle lat ile ma. Do tego mierzy się z pokaźnym elektoratem negatywnym. Jeżeli więc PO chce myśleć przyszłościowo to potrzebuje odświeżyć grono partyjnych liderów – tłumaczy politolog.

Był już wiceministrem na początku lat 90-tych

Radosław Sikorski to jeden z najbardziej doświadczonych polskich. Był już wiceministrem w rządzie Jana Olszewskiego, potem szefem MON w pierwszej ekipie PiS dwie dekady temu, a później ministrem spraw zagranicznych i marszałkiem Sejmu za rządów PO- PSL.

Sikorski pochodzi z Bydgoszczy, w tym mieście też chodził do szkoły średniej, ale ciągnęło go w wielki świat. W 1981 roku młody Sikorski wyjechał do Wielkiej Brytanii, by uczyć się języka angielskiego. Był tam, gdy w Polsce został wprowadzony stan wojenny, więc Sikorski wystąpił o azyl w Wielkiej Brytanii. Rozpoczął tam studia i może się pochwalić tym, że jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na swoim koncie ma też doświadczenie reporterskie i bycie korespondentem wojennym. Prywatnie zaś od lat tworzy szczęśliwy związek z dziennikarką Anne Applebaum, która jest znaną pisarką i laureatką nagrody Pulitzera.