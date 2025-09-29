Radosław Sikorski udzielił wywiadu CNN. Tylko w takiej sytuacji Władimir Putin zakończy wojnę?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-29 12:13

- Władimir Putin zakończy wojnę przeciwko Ukrainie tylko wtedy, gdy uzna, że nie jest w stanie zwyciężyć – oświadczył stanowczo w rozmowie z CNN wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski. Polski polityk podkreślił, że aby prezydent Rosji doszedł do takiego wniosku, konieczne jest zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę oraz udzielenie większej pomocy Ukrainie. Zobacz, co jeszcze mówił Sikorski w wywiadzie dla CNN.

Radosław Sikorski, Władimir Putin

i

Autor: Artur Hojny/Super Express, Alexander Zemlianichenko/AP/ Archiwum prywatne Radosław Sikorski, Władimir Putin
  • Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, w wywiadzie dla CNN, nakreślił warunki zakończenia wojny w Ukrainie.
  • Według Sikorskiego, kluczowe jest utrzymanie wsparcia Zachodu dla Ukrainy, co osłabi Rosję.
  • Szef polskiego MSZ przywołał przy tym wydarzenia związane z I Wojną Światową.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie

Podczas rozmowy nagranej w czwartek w Nowym Jorku, a wyemitowanej w niedzielę, Radosław Sikorski odniósł się do zmiany stanowiska prezydenta Donalda Trumpa w kwestii Ukrainy. – Myślę, że prezydent Trump widzi to, co widzimy my, czyli że rosyjska ofensywa wygasa – stwierdził. Dodał przy tym, że rozległe terytorium Rosji działa na jej niekorzyść, ponieważ kraj ten nie jest w stanie zapewnić obrony powietrznej wszystkim swoim obiektom.

Zobacz: Koniec rządu Tuska i wcześniejsze wybory? PiS rozmawia z PSL! Czarnek oszacował szansę powodzenia!

Sikorski zwrócił uwagę, że Ukraina zaatakowała już około połowy rosyjskich rafinerii, co utrudnia machinie wojennej atakowanie Ukrainy. – A prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzcę – dodał. Wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone nałożą sankcje na Rosję i zwiększą naciski na jej gospodarkę.

Koniec wojny na Ukrainie?

Putin zakończy tę wojnę tylko, jeśli uzna, że nie może wygrać. By doszedł do tego wniosku, musi być więcej nacisków na rosyjską gospodarkę i więcej pomocy dla Ukraińców – przekonywał Sikorski. Wicepremier poinformował również, że Amerykanie zamierzają kupić ukraińskie drony. – Myślę, że to świadczy o osiągnięciach Ukrainy na tej wojnie – dodał.

Sprawdź: Kaczyński chciał kupić dworek za 12 mln zł?! Chciał tam zrobić muzeum zmarłego brata

Według polskiego ministra, obecna wojna najprawdopodobniej zakończy się podobnie jak I wojna światowa. – Jedna albo druga strona wyczerpie zapasy (potrzebne) do jej kontynuowania – ocenił. Podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę, kierując się błędnymi założeniami. – Myślał, że w Kijowie dojdzie do przewrotu, że zajmie to trzy dni, że Ukraińcy przyjmą ich z otwartymi ramionami, bo są tylko zagubionymi Rosjanami. Wszystkie te założenia okazały się błędne. Więc jest pogrążony w wojnie, która niszczy rosyjską przyszłość, która już spowodowała milion zabitych i rannych – powiedział Sikorski.

Putin nie przyzna się do błędu?

Sikorski uważa, że Putin nie może przyznać się do błędu ani przed samym sobą, ani przed Rosjanami. – Takie kolonialne wojny zazwyczaj trwają około dziesięciu lat. Kończą się tylko wtedy, gdy agresor uznaje, że nie może wygrać. I zazwyczaj kończy je strona, która ich nie zaczynała – kontynuował wicepremier. Przypomniał, że Rosja przegrała wiele wojen, a po każdej z nich dochodziło do reform. – Więc przegrana Rosji w tej wojnie byłaby dobra nie tylko dla Ukrainy i Europy, ale też dla Rosji – ocenił.

Przeczytaj: SENSACJA! Szymon Hołownia naprawdę chce odejść z polskiej polityki! I to szybciej, niż myślisz!

Odnosząc się do rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, Sikorski podkreślił, że Polska postrzega to jako działanie wpisujące się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję. Zaznaczył, że drony zostały wysłane do Polski celowo i była to prowokacja. – Oczywiście mamy prawo do obrony naszej przestrzeni powietrznej, (zapewnienia) bezpieczeństwa naszym obywatelom i ich mienia – powiedział. – Rosjanie próbowali nas przetestować bez rozpoczynania wojny. Przetestować naszą obronę powietrzną, odporność naszego społeczeństwa, jedność naszych władz i sojuszników – dodał.

Galeria poniżej: Pojechaliśmy do Chobielina do dworku Radosława Sikorskiego. Oto, co mówią o nim sąsiedzi

Pojechaliśmy do Chobielina do dworku Radosława Sikorskiego. Oto, co mówią o nim sąsiedzi
12 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?
SIKORSKI GROZI ROSJI, BŁĘDY TRUMPA I WALKA NA SZCZYCIE PIS | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CNN
RADOSŁAW SIKORSKI
WŁADIMIR PUTIN
WOJNA W UKRAINIE