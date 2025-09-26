Koniec rządu Tuska i wcześniejsze wybory? PiS rozmawia z PSL! Czarnek oszacował szansę powodzenia!

Piotr Margielewski
2025-09-26 13:44

Choć następne wybory do Sejmu zaplanowane są dopiero na 2027 rok, to jednak już od jakiegoś czasu coraz częściej pojawiają się spekulacje, że mogłoby do nich dojść wcześniej, po tym, jak rozpadłby się rząd Donalda Tuska. W tym kontekście mówiło się dotychczas, pomimo ciągłych zgrzytów i uszczypliwości, o współpracy PiS z Konfederacją. Tymczasem goszcząc w piątek w Radiu Wnet, nowe światło rzucił na tę ewentualność Przemysław Czarnek. Były minister edukacji wprost wskazał na szansę zawarcia koalicji z PSL!

Przemysław Czarnek

i

Autor: Super Express Przemysław Czarnek

Do sprawy potencjalnej współpracy z innymi ugrupowaniami, które miałaby wziąć w swoje ręce los za Polskę w przypadku upadku rządu Donalda Tuska, odniósł się w piątek poseł PiS, Przemysław Czarnek. – Myśmy zawsze mówili, że jesteśmy otwarci na koalicję, która jeszcze w tym Sejmie i przy tym układzie sił politycznych mogłaby zdetronizować Donalda Tuska i jego rząd, i koalicję 13 grudnia. Jesteśmy w stanie poprzeć każdą koalicję – z Kosiniakiem-Kamyszem również, która zaczęłaby myśleć o interesach państwa polskiego, a nie o destrukcji państwa - oznajmił stanowczo.

Nie wiem, czy taka koalicja rzeczywiście jest możliwa dzisiaj i czy premier Kosiniak-Kamysz rzeczywiście zechciałby przyjąć taką propozycję. Ale z pewnością mogę powiedzieć, że PiS będzie podejmowało wszystkie decyzje, które zmierzają do zakończenia rządu Donalda Tuska – dodał. Przemysław Czarnek ocenił przy tym, że obecny rząd niebawem przejdzie do przeszłości. – Liczę na to, że jeszcze tej jesieni ta koalicja 13 grudnia upadnie, upadnie rząd Donalda Tuska i powstanie nowa koalicja polskich spraw, jak byśmy to nazwali, która zajęłaby się realnie interesami państwa polskiego w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tym sojuszu zarówno militarnym jak i gospodarczym. Bo otwiera się naprawdę wielkie okno, przez które można przejść i wykorzystać szansę, której nie miały poprzednie pokolenia – przekonywał.

- Jeśli tak myśli również premier Kosiniak-Kamysz czy marszałek Michał Kamiński, to jest to nasze wspólne myślenie - tłumaczył. Jak zatem ocenia szanse na to, że dojdzie do takiej sytuacji? Jak stwierdził:

- Takie rozmowy istnieją. Ich powodzenie oceniam na 20 procent

