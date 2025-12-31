Pilny apel ministra Kierwińskiego i Klimaczaka! Każdy powinien się zapoznać

W związku z powrotem intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, szef MSWiA apeluje o ograniczenie podróży.

Większość dróg krajowych jest przejezdna, ale służby podwajają siły, a ciężarówki będą intensywnie kontrolowane.

Sztab kryzysowy obradował, a służby odnotowały prawie 600 interwencji.

Sprawdź, dlaczego te środki ostrożności są tak ważne i jak przygotować się na nadchodzące warunki!

Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w środę zaapelował do obywateli, aby w najbliższych godzinach, jeśli to możliwe, zrezygnowali z podróży. Minister podkreślił, że w nocy spodziewane są intensywne opady śniegu oraz silny wiatr.

- Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - przestrzegał Marcin Kierwiński.

Minister zaznaczył, że mimo chwilowej poprawy sytuacji, prognozy IMGW wskazują na powrót intensywnych opadów śniegu, także na północy Polski. Silny wiatr ma dodatkowo pogarszać sytuację, tworząc "sytuacje bardzo niebezpieczne".

Sytuacja na drogach i kolei

Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury, poinformował, że większość dróg krajowych w Polsce jest przejezdna, z wyjątkiem kilku newralgicznych odcinków, głównie na drodze S7 (północne Mazowsze i województwo warmińsko-mazurskie). Minister zapewnił, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podwoiła siły i środki, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaangażowała dwa razy więcej sił i środków niż to miało miejsce dotychczas, niż to normalnie się dzieje – powiedział szef MSWiA.

W ramach przygotowań do akcji „Zima”, GDDKiA oraz Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przygotowały do pracy 181 zespołów szybkiego usuwania usterek, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego oraz 66 pociągów do usuwania awarii sieci trakcyjnej. "Dzięki temu przygotowaniu mogliśmy natychmiast zadziałać na różnego rodzaju liniach, gdzie dostrzegaliśmy niebezpieczeństwa" – dodał minister.

Wzmożone kontrole

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, Marcin Kierwiński oraz Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podjęli decyzję o wzmożonych kontrolach ciężarówek na drogach ekspresowych i krajowych. Kontrole te, prowadzone przez policję i Generalną Inspekcję Transportu Drogowego (GITD), mają na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

- Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi, aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy – podkreślił Marcin Kierwiński.

Posiedzenie sztabu kryzysowego i bilans zdarzeńW środę odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem kierownictwa MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury, wojewodów z najbardziej dotkniętych regionów, przedstawicieli służb podległych MSWiA oraz PKP PLK i GDDKiA.

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że do godziny 10:00 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń do Straży Pożarnej lub Policji, dotyczących konieczności interwencji. Większość z tych zdarzeń została już obsłużona, choć w niektórych miejscach prace wciąż trwają. Ppodkreślił również, że sytuacja hydrologiczna w Elblągu i Fromborku wydaje się być opanowana.

- Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele, tzn. o centymetr – podsumował.

