Czy PiS się rozpadnie? Sondaż pokazuje, co myślą Polacy, a w partii trwa walka o władzę

Co dokładnie pokazują wyniki sondażu?

Respondentom postawiono bezpośrednie pytanie: „Czy uważasz, że przed wyborami w 2027 r. dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?”

Z badania SW Research wynika, że:

40,5 proc. ankietowanych uważa, że do rozłamu może dojść,

31,6 proc. jest przeciwnego zdania,

27,9 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Rozkład odpowiedzi wskazuje na wysoki poziom niepewności społecznej. Choć największa grupa respondentów dopuszcza możliwość pęknięcia w PiS, niemal równie liczna część badanych nie spodziewa się takiego scenariusza.

Skąd bierze się niepewność?

Jak opisują dziennikarze Onetu, pytanie o przyszłość PiS pojawia się w kontekście narastających napięć wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, widocznych szczególnie po przejściu ugrupowania do opozycji po wyborach parlamentarnych w 2023 r. W przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o sporach personalnych i różnicach strategicznych w partii.

Centralną postacią pozostaje Jarosław Kaczyński, którego autorytet przez lata był czynnikiem spajającym ugrupowanie. Jednocześnie media zwracają uwagę na aktywność i ambicje polityków z różnych środowisk partyjnych, w tym byłego premiera Mateusz Morawiecki oraz lidera Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

Sondaż to nie prognoza

Sondaż nie jest przewidywaniem przyszłych wydarzeń, lecz odzwierciedleniem nastrojów społecznych w momencie jego realizacji. Odpowiedzi respondentów pokazują, jak Polacy postrzegają obecną sytuację w PiS, a nie to, co faktycznie wydarzy się w kolejnych latach.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29–30 grudnia 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na panelu SW Panel. Próba objęła 808 dorosłych osób i miała charakter ogólnopolski.

