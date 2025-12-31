Czy PiS się rozpadnie? Sondaż pokazuje, co myślą Polacy, a w partii trwa walka o władzę

Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu rzuca światło na hipotezy związane z przyszłością Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkich, czy zdaniem Polaków dojdzie do rozłamu?

Co dokładnie pokazują wyniki sondażu?

Respondentom postawiono bezpośrednie pytanie: „Czy uważasz, że przed wyborami w 2027 r. dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?”

  • Z badania SW Research wynika, że:
  • 40,5 proc. ankietowanych uważa, że do rozłamu może dojść,
  • 31,6 proc. jest przeciwnego zdania,
  • 27,9 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Rozkład odpowiedzi wskazuje na wysoki poziom niepewności społecznej. Choć największa grupa respondentów dopuszcza możliwość pęknięcia w PiS, niemal równie liczna część badanych nie spodziewa się takiego scenariusza.

Skąd bierze się niepewność?

Przyszła koalicja PiS-Konfederacja? Poseł Jabłoński ujawnia, kiedy zapadną decyzje i co myśli o radykalizmach

Jak opisują dziennikarze Onetu, pytanie o przyszłość PiS pojawia się w kontekście narastających napięć wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, widocznych szczególnie po przejściu ugrupowania do opozycji po wyborach parlamentarnych w 2023 r. W przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o sporach personalnych i różnicach strategicznych w partii.

Centralną postacią pozostaje Jarosław Kaczyński, którego autorytet przez lata był czynnikiem spajającym ugrupowanie. Jednocześnie media zwracają uwagę na aktywność i ambicje polityków z różnych środowisk partyjnych, w tym byłego premiera Mateusz Morawiecki oraz lidera Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

Sondaż to nie prognoza

Sondaż nie jest przewidywaniem przyszłych wydarzeń, lecz odzwierciedleniem nastrojów społecznych w momencie jego realizacji. Odpowiedzi respondentów pokazują, jak Polacy postrzegają obecną sytuację w PiS, a nie to, co faktycznie wydarzy się w kolejnych latach.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29–30 grudnia 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na panelu SW Panel. Próba objęła 808 dorosłych osób i miała charakter ogólnopolski.

