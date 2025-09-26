Nawrocki i Sikorski naigrywali się razem z Tuska?! Zaskakujące wieści

Podczas zgromadzenia ONZ Karol Nawrocki i Radosław Sikorski siedzieli razem obok siebie.

Ich wspólne zdjęcia wywołały lawinę komentarzy.

Prezydencki minister zdradził nowe fakty na ten temat.

Zaskakujące zdjęcia z ONZ

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Radosław Sikorski uczestniczyli w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Choć chłodne relacje pomiędzy obozem prezydenckim a ministerstwem spraw zagranicznych, którym zarządza polityk PO, nie są dla nikogo tajemnicą (m.in. konflikt o nominacje ambasadorskie, nie lecieli też do USA jednym samolotem), najnowsze zdjęcia z Nowego Jorku pokazywały zupełnie inny obraz. Poruszenie w sieci wywołały wspólne zdjęcia uśmiechniętych polityków, udostępnione zarówno przez szefa MSZ, jak i Kancelarię Prezydenta. Obaj panowie, siedząc ramię w ramię, wymieniali uśmiechy i wesoło konwersowali (WIĘCEJ: Zaskakujące ujęcia z ONZ. Roześmiani Sikorski i Nawrocki razem w pierwszym rzędzie).

Wyglądało to tak:

Nowy Jork. Trwa debata generalna 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. #UNGA80 pic.twitter.com/zpwBwGLV83— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 23, 2025

Co tak ich rozbawiło?

W programie "Rymanowski Live" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został więc bezpośrednio zapytany, o czym Nawrocki i Sikorski rozmawiali w trakcie posiedzenia ONZ. Jego odpowiedź może zaskoczyć! – Siedziałem za nimi. Nie podsłuchiwałem i jakoś tak w szczegółach nie przysłuchiwałem się tej rozmowie - rozpoczął dyplomatycznie.

Zobacz: Wiemy, co robi Karol Nawrocki w wolnych chwilach. Ujawniamy tajemnicę

Następnie dodał jednak:

- Natomiast tuż przed wybuchem takiego radosnego uśmiechu słyszałem, jak mówili, że "coś tam Donald Tusk". Więc być może minister Sikorski mówił jakieś żartobliwe rzeczy o panu premierze. Nie wiem, nie dopytywałem.

- Nie jestem w pełni władny, żeby mówić o szczegółach. Natomiast wiem, że rzeczywiście jakieś takie żartobliwe tematy się tam pojawiały – dodał na koniec.

Galeria poniżej: Tak wyglądało przemówienie prezydenta Nawrockiego w ONZ

Sonda Czy uśmiechy Nawrockiego i Sikorskiego w ONZ oznaczają koniec napięć w polskiej polityce zagranicznej? Tak, to znak współpracy na najwyższym szczeblu Nie, to tylko dyplomatyczna gra pod kamerami Jeszcze za wcześnie, by to oceniać