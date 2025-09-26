Wiemy, co robi Karol Nawrocki w wolnych chwilach. Ujawniamy tajemnicę

Karol Nawrocki ujawnił w wywiadzie dla „Super Expressu”, że jego pasją jest jazda konna.

Prezydent przyznał, że nie tęskni za prowadzeniem samochodu, mimo że jako głowa państwa nie może zasiadać za kierownicą.

Nie chciał zdradzić, gdzie jeździ konno: „Inaczej nie dalibyście mi spokoju”.

Opowiedział też o życiu rodzinnym i zmianach po objęciu urzędu.

„Można się realizować na wiele sposobów”. Prezydent zdradza swoją pasję

Objęcie urzędu prezydenta oznacza ogromną zmianę stylu życia i rezygnację z wielu codziennych przyzwyczajeń. Karol Nawrocki zapewnia jednak, że nie odczuwa z tego powodu żalu. W rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że nie brakuje mu nawet jednej z ulubionych czynności milionów Polaków, czyli prowadzenia samochodu.

– Nie przeraża mnie to. Za kierownicą nie będę tęsknił. Można się realizować na wiele sposobów, np. jeździć konno – powiedział prezydent RP w rozmowie z redaktorem naczelnym „Super Expressu” Grzegorzem Zasępą.

Dla głowy państwa jazda konna to sposób na zachowanie równowagi między obowiązkami a prywatnością. To chwila oddechu od polityki, która pozwala mu oderwać się od intensywnego rytmu wydarzeń i znaleźć przestrzeń tylko dla siebie.

Gdzie prezydent jeździ konno? „Tego nie powiem”

Na pytanie dziennikarza, gdzie konkretnie oddaje się swojej pasji, Nawrocki odpowiedział z humorem i dystansem:

– Tego nie powiem, Panie redaktorze. Inaczej nie dalibyście mi spokoju i nawet to byście mi zabrali jako dziennikarze (śmiech) – zdradził prezydent.

Choć szczegóły pozostają tajemnicą, jedno jest pewne, to właśnie jazda konna stała się dla niego formą prywatnej ucieczki od zgiełku polityki. Pokazuje też ludzką, mniej oficjalną twarz Karola Nawrockiego.

Życie rodziny się zmieniło. „Nie jesteś dla mnie prezydentem”

W tym samym wywiadzie Karol Nawrocki przyznał, że objęcie urzędu diametralnie zmieniło jego życie. – Najtrudniejsze jest to, że brakuje czasu na bycie samemu ze sobą, na refleksję, modlitwę i zadumę – mówił.

Opowiedział również o rodzinie, która musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Najmłodsza córka Kasia podkreśla, że mimo nowego tytułu ojca, dla niej „nie jest prezydentem, tylko tatusiem”.

