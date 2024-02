Rada Gabinetowa. Tusk odkrywa karty! Przyszedł do prezydenta z dokumentem dotyczącym Pegasusa! [WIDEO]

Posiedzenie Rady rozpoczęło się od transmitowanej w mediach części jawnej. Do Pałacu prezydenckiego przybyli: premier Tusk, wicepremierzy Kosiniak-Kamysz i Gawkowski i inni członkowie Rady Ministrów. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej w oświadczeniu, które wygłosił na początku lutego, dzień po swej decyzji o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. i zapowiedzi skierowania jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił wówczas, że kieruje nim troska o przyszłe pokolenia i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa. Stąd - jak podkreślił - muszą być realizowane zadania takie jak wielkie inwestycje, które zostały już zaplanowane, jak Centralny Port Komunikacyjny czy kwestia energetyki jądrowej oraz modernizacja polskiej armii.

Donald Tusk i Andrzej Duda na Radzie Gabinetowej

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął posiedzenie Rady Gabinetowej. przedstawił tematy, którym ma się zająć Rada i jak powiedział: - Przede wszystkim chciałem rozmawiać o wielkich inwestycjach, które są planowane w Polsce m.in. o budowie elektrowni atomowych i Centralnego Portu Komunikacyjnego Niezwykle istotną kwestią jest modernizacja polskiej armii, kontynuacja rozpoczętych programów modernizacyjnych. Chciałem rozmawiać o rozwoju polskiej infrastruktury portowej i rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku.

Głos zabrał też premier Donald Tusk. Premier komentuje sprawę Pegasusa. Premier przekazał, że przyniósł prezydentowi dokument, który, jak przyznał, potwierdza zakup systemu Pegasus przez CBA. - Przekazuję Panu Prezydentowi próbkę dokumentu potwierdzającego zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa, lista ofiar jest niestety długa. (...) Służby specjalne zwracały uwagę, że spółka mająca realizować program tzw. małych reaktorów jądrowych została skonstruowana ze szkodą dla interesów państwa polskiego. Według mojej wiedzy prezydent mnie był o tym informowany. Premier przyznał, że chciał, by w posiedzeniu Maciej Lasek brał w nim udział, przypomnijmy, że Lasek jest pełnomocnikiem ds. CPK.

Prezydent Andrzej Duda odnosi się do tematów przedstawionych przez Tuska. Prezydent przyznał, że chociaż prośba wyszła godzinę przed, to prezydent się na to zgodził. Lasek jest obecny. Duda komentuje sprawę CPK i jak mówi, nie ma nic przeciwko temu, by nowa władza badała, na co wydane zostały pieniądze związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Andrzej Duda odniósł się też to wyborów w USA: - My tam nie głosujemy. W moim przekonaniu, niezależnie, kto jest prezydentem USA, to jest nasz sojusznik. Dobre relacje z USA są w interesie Polski. (...) Powinniśmy się starać mieć jak najlepsze relacje, czy to z Republikanami czy Demokratami.

Część pierwsza Rady Gabinetowej, czyli jawna, zostaje zamknięta przez prezydenta. Dalej dyskusja w formule niejawnej, ta jednak po krótkiej przerwie.

Co to jest Rada Gabinetowa?

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi". Rada Gabinetowa ma swoje konkretne kompetencje. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Rada nie ma jednak kompetencji takich, jak ma Rada Ministrów.

Jej decyzje i wypracowane stanowiska nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale przede wszystkim mają kontekst polityczny. Jak czytamy na stornie prezydnet.pl: - Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

