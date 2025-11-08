ABW ma zatrzymać Zbigniewa Ziobrę. Adwokat posła PiS: „Nie ukrywa się”

Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, a ABW otrzymała już dyspozycję wykonania decyzji.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych potwierdził, że prokurator wydał postanowienie o doprowadzeniu Ziobry.

Adwokat polityka zapewnia, że jego klient nie ukrywa się, przebywa za granicą z powodów zdrowotnych, a prokuratura zna jego adres.

ABW ma zatrzymać posła PiS

- „Marszałek Sejmu RP przekazał Prokuraturze Krajowej uchwały Sejmu zezwalające na pociągnięcie posła Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – napisał Dobrzyński w serwisie X.

Ziobro oświadcza: "Zamierzam się bronić". Prokuratura działa jak błyskawica! Jest komunikat

Tymczasem obrońca Ziobry, mec. Paweł Lewandowski, zapewnia, że jego klient nie uchyla się od wymiaru sprawiedliwości. Przypomina, że były minister od ponad roku przebywa za granicą z powodu ciężkiej choroby nowotworowej i nadal pozostaje pod opieką onkologiczną.

Śledczy wiedzą gdzie jest Ziobro?

- „W piśmie poinformowałem Prokuraturę Krajową o dokładnym adresie korespondencyjnym mojego Klienta i wniosłem o przeprowadzenie z nim czynności w drodze pomocy międzynarodowej lub za pośrednictwem służb konsularnych, co Prokuratura może bez najmniejszych kłopotów zrobić” – podkreślił Lewandowski.Adwokat dodał, że nie ma mowy o „ukrywaniu się”, skoro śledczy dysponują pełnymi danymi o miejscu pobytu Ziobry. Zwrócił też uwagę na kontrowersje wokół opinii biegłego lekarza, który – jak twierdzi – wydał ją bez zbadania pacjenta. - „Prokurator jedynie wskazał, że z opinii wynika, iż udział w czynności procesowej chorego posła jest możliwy. Nie ma natomiast w ogóle mowy o medycznych przeszkodach związanych z możliwością pozbawienia go wolności” – zaznaczył mecenas.

