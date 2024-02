Człowiek Dudy ujawnia. "Prezydent nie posłucha premiera"

- Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich, żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić - stwierdził Donald Trump podczas swojego wiecu w Karolinie Południowej. Te słowa wywołały prawdziwą burzę w całej Europie, w tym także w Polsce. Wszyscy uznali bowiem, że w przypadku potencjalnego ataku Rosji na któreś z państw NATO, Stany Zjednoczone nie wywiążą się ze swoich sojuszniczych zobowiązań.

Prezydent Duda: „Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa”. Prezydent Trump: „Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO”. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?— Donald Tusk (@donaldtusk) February 11, 2024

- Prezydent Duda: „Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa”. Prezydent Trump: „Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO”. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie? - napisał na Twitterze premier. Już jednak wiadomo, że podczas Rady Gabinetowej, gdzie spotykają się prezydent z premierem i ministrami, tego tematu nie będzie. Zapowiedział to Marcin Mastalerek, który we wtorkowy poranek był gościem w Radiu ZET. - Oczywiście, że PAD nie posłucha PDT i to nie będzie w agendzie spotkania. Prezydent chce rozmawiać o strategicznych inwestycjach, a to, oczywiście, że ważna sprawa, ale wówczas trzeba by rozmawiać o skandalicznym tłicie premiera - ocenił doradca Andrzeja Dudy.

