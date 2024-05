Przywołuje treść "ostatniej rozmowy" braci Kaczyńskich? Sensacyjne doniesienia. To wychodzi na jaw dopiero teraz

Pod koniec kwietnia 2024 Małgorzata Wassermann na antenie telewizji wPolsce mówiła o spotkaniu rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w prokuraturze z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem: - Pytanie brzmiało [zadane przez mecenasa Aleksandra Pocieja, który jest pełnomocnikiem kilku rodzin smoleńskich, przyp. red] w ten sposób: czy jest odtworzona rozmowa między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim. Na to prokurator odpowiedział: nie było takiej rozmowy - przyznała córka Zbigniewa Wassermanna. I jak dalej relacjonowała Wassermann: - Wtedy odpowiedział mu pan prokurator bardzo prosto: mówi pan o panu Łączewskim, byłym sędzi, który został przez nas wezwany, i który na protokół pod przysięgą powiedział, że publicystycznie to on sobie może mówić cokolwiek, a zapytany wprost, czy coś takiego istniało, odpowiedział, że nigdy.

Do jej słów od razu odnieśli się m.in. Maciej Wąsik czy Stanisław Żaryn, który napisał potem: - Dziś okazuje się, że Łączewski publicznie kłamał o rozmowie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Jarosławem Kaczyńskim. Mówił, że zna jej treść i rzekomo dlatego jest atakowany przez środowisko PiS. Mec. Małgorzata Wassermann informowała ostatnio, że Prokuratura wykazała, że rozmowy, którą „zna” Łączewski, zwyczajnie nie było.

O te komentarze i relację Wassermann Wp.pl zapytała w prokuraturze:- Nie mam pewności, ale rozmowa ta odbyła się raczej między mec. Pociejem a kierownikiem zespołu prok. Krzysztofem Schwarztem. Prokurator Krajowy mógł też coś dopowiedzieć - przyznał Wp.pl Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej zapytany o spotkanie, o którym mówiła posłanka Wassermann.

Teraz w Wirtualnej Polsce pojawił się wywiad z Wojciechem Łączewskim, w którym opowiada on o wspomnianej "ostatniej rozmowie". Mówi, że były dwie rozmowy, jedna o stanie zdrowia matki Kaczyńskich, a druga jest powszechnie nieznana, ale on sam ją zna. W wywiadzie z WP.pl mówi: - (...) Więc przeczytałem to, co dostałem. W tym pytanie polskiego MSZ do ministerstw innych państw, czy taka rozmowa mogłaby zostać zarejestrowana. Na dwóch kartkach odpowiedzi ambasad: nic nie zarejestrowaliśmy. A na trzeciej kartce ambasada jednego z krajów NATO przyznaje: myśmy zarejestrowali coś takiego i to jest zapis - komentował. Dziennikarz zapytał Łączewskiego: - A z zapisu wynika, że... Tu były sędzia odpowiada: - Treść daje się sprowadzić do: - Robią mi takie problemy, jak w Gruzji. - No, mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz - relacjonuje były sędzia.

Dopytany czy cytuje ową rozmowę, odparł: - Nie mogę jej cytować, żeby nie narazić się na odpowiedzialność. Staram się natomiast oddać jej sens. Mniej więcej tak to wyglądało. Więcej nie mogę powiedzieć bez narażania się na odpowiedzialność. To nie jest kwestia publicystyczna.

Dalej w wywiadzie Łączewski przyznaje: - Ale z całą odpowiedzialnością powtórzę, to co przeczytałem. Rozmowa braci Kaczyńskich przebiegała w ten sposób, że Lech powiedział, że robią mu problemy z lądowaniem jak w Gruzji, a Jarosław odpowiada, że ma nadzieję, że tym razem sobie poradzi. Zresztą - potem to znajduje odzwierciedlenie w stenogramie z kabiny - czytamy na Wp.pl.

Czy Antoni Macierewicz odpowie za działania podkomisji smoleńskiej?