Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Ma się stawić przed komisją ds. Pegasusa. Przyjdzie?

Zbigniew Ziobro ma zostać przesłuchany przez komisję śledczą ds. Pegasusa

Wyznaczony został dzień przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. To piątek - 27 czerwca. Jak napisano na stronie Sejmu: -Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości w latach 2015-2023, Prokuratora Generalnego w latach 2016-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

To już kolejny raz, gdy podjęta zostaje próba przesłuchania Ziobry. Szefowa komisji Magdalena Sroka przyznała, że widziała Ziobrę w Sejmie i poprosiła, by w piątek stawił się przed komisją:

To już kolejna próba przesłania Zbigniewa Ziobro. Oczywiście nie liczymy na to, że on przyjdzie dobrowolnie na przesłuchanie. Natomiast jeżeli nie przyjdzie w piątek, to będziemy wnioskować o jego doprowadzenie po wcześniejszym uchyleniu immunitetu. Czyli wchodzimy w procedurę, którą już przepracowaliśmy – wyjaśniła przewodnicząca komisji ds. Pegasusa w rozmowie z TVP Info.

Przypomnijmy, że już raz była podjęta próba doprowadzenia Ziobry przed oblicze komisji. Miało do tego dojść pod koniec stycznia, ale wówczas zanim policja przejęła Ziobrę, po tym jak ten miał wizytę w siedzibie telewizji Republika i udzielił tam wywiadu.

Zanim jednak dojechał na posiedzenie komisji, to się rozpoczęło, a Zbigniewa Ziobry na sali nie było. Komisja śledcza przyznała, że w takim razie doprowadzenie było nieskuteczne i zadecydowała o skierowaniu wniosku o zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej do 30 dni aresztu. Wniosku komisji nie uwzględnił jednak wówczas sąd okręgowy: - Sąd nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zastosowanie kary porządkowej w postaci aresztu wobec świadka Zbigniewa Ziobry – przekazała wówczas rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

