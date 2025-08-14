Nastolatek z Ukrainy działał na rzecz obcego wywiadu. Grozi mu dożywocie

ABW zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o działanie na rzecz obcego wywiadu.

Nastolatek miał znieważać pomniki ofiar rzezi wołyńskiej i umieszczać symbole UPA.

Według premiera Tuska Rosjanie liczyli na skłócenie Polaków i Ukraińców.

Prokuratura chce trzymiesięcznego aresztu, grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.

Zwerbowany przez obce służby

Gorący sondaż o Nawrockim. Jedni chwalą, drudzy krytykują, a reszta nie ma zdania

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że zatrzymany 17-latek został zwerbowany przez obce służby.

– Rosjanie liczą na to, że uda się skonfliktować Polaków i Ukraińców – podkreślił szef rządu.

Jak ustaliła Prokuratura Krajowa, podejrzany to Ilia K., który działał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw. Miał umieszczać na budynkach i pomnikach czerwono-czarne flagi UPA oraz napisy „Sława UPA” w języku ukraińskim.

Ataki na miejsca pamięci

Według prok. Katarzyny Calów-Jaszewskiej z Prokuratury Krajowej, akty sabotażu obejmowały m.in. zniszczenie i znieważenie pomnika Rzeź Wołyńska oraz pomnika-mauzoleum Pomordowanej Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich.

– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci działalności na rzecz obcego wywiadu – przekazała prokurator.

Surowa kara wisi nad głową

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt tymczasowy. Nastolatkowi grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami.

Śledczy podkreślają, że sprawa 17-latka pokazuje, jak łatwo obce służby mogą próbować wykorzystać napięcia historyczne do destabilizacji sytuacji w Polsce. Teraz o jego przyszłości zdecyduje sąd, a śledztwo ma ustalić, kto stał za zleceniem działań młodego dywersanta.

Poniżej galeria zdjęć: Ukraina. Wojenne zniszczenia

Wieczorny Express [12.08.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy kary za sabotaż i dywersję w Polsce powinny być surowsze? Tak, nawet dla nieletnich Obecne przepisy wystarczą To zależy od okoliczności