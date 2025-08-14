Kaczyński kontra Komosa. Prezes PiS nie stawił się w sądzie

Jarosław Kaczyński nie pojawił się na pierwszej rozprawie w procesie z oskarżenia Zbigniewa Komosy.

Sprawa dotyczy incydentu z października 2024 r., gdy – według Komosy – prezes PiS miał go dwukrotnie uderzyć w twarz.

Termin procesu przekładano już kilkukrotnie.

W grudniu 2024 r. Sejm uchylił Kaczyńskiemu immunitet, co umożliwiło formalne postępowanie.

Sprawa o uderzenie w twarz

Postępowanie dotyczy incydentu z 10 października 2024 r. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Według relacji Zbigniewa Komosy, Jarosław Kaczyński miał dwukrotnie uderzyć go w twarz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Komosa złożył prywatny akt oskarżenia z art. 217 Kodeksu karnego, mówiący o naruszeniu nietykalności cielesnej.

Kolejne przełożenia terminów

Na rozprawie 14 sierpnia nie pojawił się ani Kaczyński, ani jego obrońca Bogusław Kosmus. Stawili się natomiast Zbigniew Komosa i jego adwokat Jerzy Jurek. Sprawę prowadzi sędzia Łukasz Grylewicz.

Proces miał ruszyć już 23 kwietnia, po tym jak 4 marca nie doszło do ugody między stronami. Termin przesuwano jednak kilkukrotnie, najpierw z powodu usprawiedliwionej nieobecności sędziego, później na wniosek obrońcy Kaczyńskiego.

Ugoda, której nie było

Jeszcze w grudniu 2024 r., podczas procedury uchylania immunitetu w Sejmie, Komosa i jego adwokat proponowali Kaczyńskiemu ugodę. Warunkiem było publiczne przeproszenie za, jak to określono, „kłamstwo o zamachu” w Smoleńsku. W zamian Komosa deklarował wycofanie oskarżenia i rezygnację z dalszych działań przy pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Propozycja wygasła przed głosowaniem w Sejmie. Ostatecznie 6 grudnia 2024 r. posłowie uchylili immunitet Jarosława Kaczyńskiego, za głosowało 241 posłów KO, Polski 2050-TD, PSL-TD, Lewicy, Razem i jeden niezrzeszony. Przeciw było 206 posłów PiS, Konfederacji i Wolnych Republikanów.

Co dalej?

Uchylenie immunitetu otworzyło drogę do procesu sądowego. Na razie nie wiadomo, kiedy wyznaczony zostanie kolejny termin rozprawy.

