Gorący sondaż o Nawrockim. Jedni chwalą, drudzy krytykują, a reszta nie ma zdania

Sondaż Pollstera dla „Super Expressu” pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego.

41 proc. badanych dobrze ocenia jego pierwsze decyzje, w tym ustawę o CPK.

30 proc. respondentów wystawiło oceny negatywne.

Aż 29 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki mówią same za siebie

Z sondażu wynika, że 19 proc. ankietowanych ocenia decyzje prezydenta zdecydowanie dobrze, a 22 proc.. raczej dobrze. Oznacza to, że łącznie 41 proc. badanych patrzy na działania Nawrockiego przychylnie.

Błaszczak chwali Tuska... ale tak, że zabolało. "Przygnieciony aferą KPO zmienił postawę"

Z drugiej strony 11 proc. respondentów uważa je za raczej złe, a 19 proc., za zdecydowanie złe, co daje 30 proc. ocen negatywnych.

Największą niespodzianką jest jednak wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem/nie mam zdania”, 29 proc. Polaków wstrzymuje się z oceną.

Dlaczego tak wielu nie ma zdania?

Eksperci wskazują, że może to wynikać z tego, iż Karol Nawrocki dopiero rozpoczął kadencję, a część obywateli czeka na kolejne decyzje, zanim wyrobi sobie opinię. Pierwsze miesiące urzędowania to czas, gdy poparcie jest szczególnie wrażliwe na medialne wydarzenia i polityczne kontrowersje.

Ustawa o CPK, jedna z kluczowych inicjatyw nowej prezydentury, może stać się punktem zapalnym debaty, jedni postrzegają ją jako szansę rozwoju, inni jako kosztowny i ryzykowny projekt.

Co to oznacza dla prezydenta?

Wysoki poziom niezdecydowania to z jednej strony szansa, z drugiej zagrożenie. Prezydent może jeszcze przekonać niezdecydowanych do swoich racji, ale w równie szybkim tempie może ich stracić, jeśli kolejne decyzje spotkają się z krytyką.

Tym bardziej, że obecny układ sił politycznych jest napięty, na horyzoncie widać już kolejne spory, a prezydent będzie musiał lawirować między oczekiwaniami własnego zaplecza politycznego a opinią publiczną.

Badanie przeprowadzono w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki w Kaliszu

Wieczorny Express [12.08.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.