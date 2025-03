Pilne! Ziobro uniknął aresztu! Sąd zaskoczył, komisja wściekła

Ekspert obala narrację prawicy. Ramadan to nie „zalew islamu”

Sąd nie zgodził się na areszt dla Ziobry? Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka nie odpuszcza! Zapowiada apelację i zapowiada walkę o pociągnięcie byłego ministra do odpowiedzialności. Powód? Jak wskazuje rzeczniczka sądu, komisja miała zrezygnować z przesłuchania Ziobry, mimo że ten został skutecznie doprowadzony do jej dyspozycji. W ocenie sądu, to komisja odstąpiła od czynności, a nie sam Ziobro unikał udziału w posiedzeniu.

„Sąd nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zastosowanie kary porządkowej w postaci aresztu wobec świadka Zbigniewa Ziobry” – przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Sąd stanął na stanowisku, że - biorąc pod uwagę kontinuum czasowe, które sąd sprawdził, ponieważ zwrócił się o dodatkowe informacje do Straży Marszałkowskiej i do komisji śledczej - komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania świadka, pomimo że został doprowadzony do komisji" - dodała.

Polityczny klincz i napięcie rośnie

W tle tej decyzji są tygodnie politycznego napięcia i medialnego szumu wokół Zbigniewa Ziobry, który od dłuższego czasu nie stawiał się na wezwania komisji. Tłumaczył się złym stanem zdrowia i leczeniem onkologicznym. Mimo to, został przymusowo doprowadzony. Formalnie pozostał do dyspozycji komisji.

Żukowska ostro o Duszczyku: „Obłuda tego człowieka jest porażająca”

Sejmowa komisja uznała, że unika składania zeznań i złożyła wniosek o zastosowanie kary porządkowej – aresztu. Sąd jednak oddalił wniosek, co może oznaczać poważny zwrot w działaniach komisji. Zwłaszcza że sama przewodnicząca przyznała, że decyzję sądu uważa za błędną i będzie się od niej odwoływać.

Do sprawy prędko odniosła się Beata Szydło, była premier Polski. Na swoim X(dawniej Twitter) napisała:

"Kolejna kompromitacja komisji Sroki. Uciekli przed Zbigniewem Ziobrą, a potem chcieli aresztu dla niego. Zamiast tego mają miażdżące orzeczenie Sądu, które wprost wykazało złą wolę komisji. Obraz uciekającej sądowym korytarzem Magdaleny Sroki jest tu najlepszym komentarzem".

Źródło: PAP

