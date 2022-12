Szynkowski vel Sęk jasno: jest szansa na to, że późną wiosną środki na KPO trafią do Polski

Władimir Sołowjow swój program "Wieczór z Władimirem Sołowjowem" prowadzi nieprzerwanie od 10 lat. Propagandysta rozsiewa na antenie wszelkie treści, jakie miłe są uszom Kremla. W miarę jak postępuje coraz trudniejsza dla Rosji wojna, nie brak sztucznego pompowania rosyjskiej potęgi na antenie Rossija 1. W ostatnim odcinku swojego programu Sołowjow mówił ochoczo o ataku na Warszawę.

Propagandysta Kremla odleciał. Władimir Sołowjow próbuje straszyć Polaków atakiem na Warszawę

W trakcie swojego programu Sołowjow przekonywał, że "z łatwością może sobie wyobrazić" wejście sił rosyjskich do stolicy Polski. Tłumaczył bowiem, że fakt dotowania Ukrainy sprzętem wojskowym i zbrojnymi krajów zachodu sprawiło, że te odkryły się i są podatne na atak.

- Zachodnie kraje dostarczają dużo swoich systemów obrony powietrznej, ciężkiego sprzętu i pocisków, co oznacza, że są teraz nagie. A to znaczy, że powstała możliwość uderzenia od tyłu. Mogę sobie z łatwością wyobrazić, jak siły specjalne Achmat wkraczają do Warszawy, choćby po to, by sprawdzić, jak się ma sytuacja - mówił Sołowjow.

Wspomniany przez Sołowjowa Achmat to jednostka specjalna złożona z czeczeńskich sił, w dużej mierze kadyrowców. - Kto miałby ich zatrzymać? IRIS [system przeciwlotniczy niemiec - red.] , o którym wiadomo, że jest absolutnie nieskuteczny? - dopytywał Sołowjow. - Nie jest w stanie obronić Kijowa, a w Niemczech nie ma nic - kpił na antenie Rossija 1 propagandysta.

Poniżej galeria ze zdjęciami z ostatniego zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Kijów

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem