Aleksander Kwaśniewski nie wątpi, że 2022 rok już wyraźnie zapisał się w historii świata. Były prezydent przekonywał w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsatu bowiem, że "było to zamknięcie jednej ery i rozpoczęcie kolejnej, nieznanej epoki". Tę nową epokę cechuje wysoki stopień nasycenia niepokojami na całym świecie.

- Obecnie mamy z jednej strony agresywną Rosję, która zaatakowała sąsiada. Kreml trzyma także w garści Białoruś i spogląda na innych sąsiadów. Z drugiej strony mamy naprawdę zjednoczony Zachód z prezydentem Bidenem na czele - mówił Kwaśniewski i wskazywał, że są jeszcze Chiny, które spokojnie wyczekują aż konkurencja wykończy się sama. - Pekin przyjmuje strategię wyczekania i patrzy jak słabnie Rosja. Słaby sąsiad, to dla nich dobra wiadomość - podkreślił były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski: Krótko mówiąc, mamy czas niebezpiecznego chaosu

W takiej sytuacji, jaka obecnie ma miejsce, niewiele potrzeba, by "przekroczyć masę krytyczną", jak zauważył Aleksander Kwaśniewski. Polityk wskazał w tym względzie niepokoje na granicy serbsko-kosowskiej, gdzie kilka dni temu znaleźli się postawieni w stan gotowości żołnierze Belgradu.

- Jeśli dodamy do tego kolejne niepokoje, takie na przykład jak na granicy Serbii, to masa krytyczna może być łatwo przekroczona - podkreślił były prezydent Kwaśniewski i zaznaczył, że "trzecia wojna światowa to dzisiaj jest możliwość". - Krótko mówiąc, mamy czas niebezpiecznego chaosu - dodał były prezydent.

Jednak zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego nie ma takiej tragedii, jaka mogłaby się nam jawić, biorąc pod uwagę wszystkie występujące czynniki na świecie. Była głowa państwa polskiego zauważyła bowiem, że możliwe, iż teraz jesteśmy bezpieczniejsi niż na początku wojny w Ukrainie. Choćby dlatego, że Zachód się zjednoczył.

- Być może jesteśmy teraz nieco bardziej bezpieczni, niż na początku wojny, bo mamy więcej informacji - przekazał Kwaśniewski. - Okazało się, że Rosja nie jest tak silna. Dodatkowo Zachód jest zjednoczony, a Ukraina potrafi się bronić - podsumował Kwaśniewski.

